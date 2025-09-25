「ほ、北海道!!」名古屋が新シーズン開幕前の夏季キャンプ地を発表！「最高じゃないですか」「ワクワクだね〜」などファン楽しみ
名古屋グランパスは９月25日、2026-27シーズンの夏季トレーニングキャンプ地が北海道苫小牧市に決定したことを発表した。
2026シーズンから実施されるJリーグのシーズン移行に伴い、新シーズン開幕前の夏季トレーニングキャンプを、北海道苫小牧市（TOMASEIフットボールフィールド）で行なう。クラブは公式サイトを通じて、「キャンプ地決定に際し、多大な熱意とご尽力をいただきました苫小牧市並びに苫小牧観光協会、苫小牧地区サッカー協会の皆さまには御礼を申し上げます」と伝える。
クラブの公式Xでも公表されると、「ほ、北海道!!」「これは最高じゃないですか！」「夏に北海道行きたい理由が増えたな」「ワクワクだね〜」「え、絶対見に行く激アツ」「船で移動かな」「フェリーで行けるのな」といった声があがった。
また苫小牧地区サッカー協会も公式Xで「正式にリリースされました！名古屋グランパスの皆様、お待ちしています」と発信。名古屋がリリースした北海道苫小牧市の紹介は以下のとおり。
▼北海道苫小牧市について
北日本最大の国際拠点港湾である「苫小牧港」、北海道の空の玄関口である「新千歳空港」を擁し、陸海空の優れた交通アクセスのほか、秀峰樽前山やウトナイ湖をはじめとした豊かな自然や冷涼な気候などの優位性を持つ。
産業分野では、多様な業種が集積する中、半導体関連企業や大規模データセンターなど、次世代産業進出の加速とともに、ゼロカーボンシティ実現のための施策との両立を目指すなど、産業拠点都市としてポテンシャルを有している。
また、苫小牧市では昭和41年に全国で初めて「スポーツ都市宣言」を行い、スポーツを通じて健康でたくましい心と体をつくり、豊かで明るいまちづくりを進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
2026シーズンから実施されるJリーグのシーズン移行に伴い、新シーズン開幕前の夏季トレーニングキャンプを、北海道苫小牧市（TOMASEIフットボールフィールド）で行なう。クラブは公式サイトを通じて、「キャンプ地決定に際し、多大な熱意とご尽力をいただきました苫小牧市並びに苫小牧観光協会、苫小牧地区サッカー協会の皆さまには御礼を申し上げます」と伝える。
また苫小牧地区サッカー協会も公式Xで「正式にリリースされました！名古屋グランパスの皆様、お待ちしています」と発信。名古屋がリリースした北海道苫小牧市の紹介は以下のとおり。
▼北海道苫小牧市について
北日本最大の国際拠点港湾である「苫小牧港」、北海道の空の玄関口である「新千歳空港」を擁し、陸海空の優れた交通アクセスのほか、秀峰樽前山やウトナイ湖をはじめとした豊かな自然や冷涼な気候などの優位性を持つ。
産業分野では、多様な業種が集積する中、半導体関連企業や大規模データセンターなど、次世代産業進出の加速とともに、ゼロカーボンシティ実現のための施策との両立を目指すなど、産業拠点都市としてポテンシャルを有している。
また、苫小牧市では昭和41年に全国で初めて「スポーツ都市宣言」を行い、スポーツを通じて健康でたくましい心と体をつくり、豊かで明るいまちづくりを進めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”