長引く残暑疲れに、にらどっさり梅だれが効く！長谷川あかりさんの『豚しゃぶそうめん』

暑い日には、ツルッと食べられる冷たいそうめんがおいしいですよね。だけどつい、野菜やたんぱく質が不足しがちじゃないですか？ そんなときにいいのが、野菜たっぷりのたれ。香りのいい生のにらとたたき梅の＜酸っぱうまい＞たれがそうめんにぴったりなんです。梅干しの塩分に合わせて、たれに加えるしょうゆや塩の量は加減するといいですよ。たんぱく質はにらと相性がいい豚しゃぶを。そうめんと同じ湯でゆでればいいから手軽です。栄養満点で、夏バテぎみでも元気が出るぶっかけそうめん、おすすめです。

材料（2人分）

そうめん……3束（150g）

豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）……160g



〈梅にらだれ〉

にら……1束

梅干し（塩分10％）……2個（正味20g）

しょうゆ……大さじ2



ごま油

作り方

（1）梅にらだれを作る

にらは幅1cmに切る。梅干しは種を除いて包丁でたたき、にらとともにボールに入れる。しょうゆを加えて混ぜ合わせ、15分ほどおいてにらがしんなりしたら、さらに混ぜる。

（2）豚肉をゆでる

直径22cmの深めのフライパンにたっぷりの湯を沸かす。弱火にして豚肉を1枚ずつ入れて色が変わるまでさっとゆで、ざるに上げてさます。

（3）そうめんをゆでる

火を強めてアクをすくい、湯が減っていたらたして再沸騰させる。そうめんを袋の表示時間どおりにゆでる。ざるに上げて流水でもみ洗いし、水けをしっかりときる。器に盛り、（2）の豚肉をのせて梅にらだれをかける。ごま油小さじ2を回しかける。

梅干しはお気に入りを探してみて

私はふだんは塩分10％の市販の梅干しを使っています。手作りだと15〜20％になるので、塩分を考慮してしょっぱくなりすぎないように注意してください。また、梅干しは酸味や甘みの加減の好みが人それぞれ。いろいろ試してみるのがいいと思います。

長谷川 あかり 料理家、管理栄養士。 雑誌 やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身の SNS で数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。『長谷川 あかり DAILY RECIPE Vol.3』（扶桑社）が発売中。X：@akari_hasegawa

