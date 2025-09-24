¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÌ¾¸Å²°¤ÎÌ¾Å¹¤¬¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¿Ê½Ð¡ª 10/3¤Ë¡ÖÌð¾ìÌ£Àç TOKYO¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó
¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤Ä¿©¤Ù¥í¥°¥°¥ë¥áÃøÌ¾¿Í¤Î½©»³¶ñµÁ¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¿·Å¹¤ò¤´¾Ò²ð¡ª ¡ÖÌð¾ìÌ£Àç TOKYO¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤Î´Ø·¸¼Ô»î¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±½¤Î¿·Å¹¡Û¡ÖÌð¾ìÌ£Àç TOKYO¡×
¡ÖÌð¾ìÌ£Àç¡×¤¬Åìµþ¤ËÍè¤ë¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È°ìÉô¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌð¾ìÌ£Àç TOKYO¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë10·î3Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¬·èÄê¡ª
¡ÖÌð¾ìÌ£Àç¡×¤¬Åìµþ¤Î1¹æÅ¹¤ËÁª¤ó¤À¾ì½ê¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä¡£½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡ÖÌð¾ìÌ£Àç¡×¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡Ö»Ý¿ÉÊ¸²½¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¿É¤µ¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¿É¤µÍÞ¤¨¤á¤Î¡È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡É¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¢·ã¿É¤Î¡È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡É¡¢ºÇ¶¯¤Î·ã¿É¡È¥¢¥Õ¥ê¥«¥ó¡É¡¢¹¹¤ËÄ¶·ã¿É¤Î¡È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡É¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡È¥Î¡¼¥Þ¥ë¡É¤Î¿É¤µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¤â¤±¤Ã¤³¤¦»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¡ª Ì£Àç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÌð¾ìÌ£Àç¡×¤Ï¡¢¥¬¥Ä¥ó¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÍø¤«¤»¤¿¿É¤¤&Ç»¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¤¿¤À¿É¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ý¤ß¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´À¤ò¤«¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¡¢Å¹¤ò½Ð¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¸å¤ò¤Ò¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ì¾¸Å²°¤Î¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÂæÏÑ¥é¡¼¥á¥ó¡×°Ê³°¤ËÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÄºÚßÖ¤á¡×¤È¡Ö¾®ÂÞ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¥ª¡¼¥À¡¼¡£
¡ÖÀÄºÚßÖ¤á¡×¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤é¶Ã¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¡ÊÂÎ´¶10ÉÃ¤Û¤É¡ª¡£
¡ÖÌð¾ìÌ£Àç¡×¤Î¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤ÏÆÃÃí¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥³¥ó¥í¤Î10ÇÜ¤Î²ÐÎÏ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£°ìµ¤¤ËßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤È¿©´¶¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¡¢±£¤ì¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ê¥¹¥á¥ó¡×¡£ÌÍ¤Î¾å¤Î¥Ê¥¹¤¬¹â²¹¤Ç°ìµ¤¤ËßÖ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©´¶¤È»Ý¤ß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÆüÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¡×¤Ë¡Ö¥¢¥µ¥êßÖ¤á¡×¤Î½Á¤ò¥Ó¥·¥ã¤¬¤±¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¿¿»÷¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¥¢¥µ¥ê¤ÎßÖ¤á½Á¤Î¥³¥¯¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¾×·âÅª¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÌð¾ìÌ£Àç TOKYO¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÂ¾¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª Á´¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Ìó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÂ¤Ó¤Î¤ß¡£¥ª¡¼¥×¥óÄ¾¸å¤ÏÂçÊÑ¤Êº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤Ç¤â¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡Ìð¾ìÌ£Àç Åìµþ
½»½ê : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-17-7 ¤¤¤Á¤Î¥Ó¥ë £±FŽ¥£²F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
½©»³¶ñµÁ
1966Ç¯½©ÍÕ¸¶À¸¤Þ¤ì¡£1990Ç¯ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÂ´¶È¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹I&S¡Ê¸½ I&S BBDO¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÀßÎ©¡£¹¹ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¼Ì¿¿½¸¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ë¡¢ÅìÍÎ¿å»º¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ¡×¹¹ð¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢AKB48¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£2016Ç¯¤è¤ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¥°¥ë¥áÃøÌ¾¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£J-WAVE¡ÖALL GOOD FRIDAY¡×¤Ë¥é¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
