カプコンは、ニトリとコラボレーションし、「モンスターハンターワイルズ」「ストリートファイター6」デザインのゲーミングチェア3モデルの予約受付を、2025年9月17日に「ニトリ公式オンラインショップ」ではじめた。いずれも11月21日以降に発送予定。

キャラクターのアートやアイコン、マークをあしらう

「ゲーミングチェア『モンスターハンターワイルズ』海竜 ラギアクルス」は、「モンスターハンターワイルズ」で復活したモンスター「海竜 ラギアクルス」のアートやモンスターアイコン、「調査隊」のエンブレムなどをあしらう。

価格は2万9990円（以下全て税込）。

「ゲーミングチェア『モンスターハンターワイルズ』オトモアイルー」は、ハンターの相棒「オトモアイルー」のアートやアイコン、ゲーム内で着用している帽子のかわいい肉球模様をデザインしている。

価格は3万9990円。

「ゲーミングチェア『ストリートファイター6』ジュリ」は、「ストリートファイター6」に登場するキャラクター「ジュリ」のアートを背面に大きく描いたほか、ヘッドの裏面に同キャラクターのシグネチャー風アート、ランバーサポートには同キャラクターのグラフィティアートを採用する。

価格は2万9990円。