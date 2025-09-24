¿ÆÀÚ¤ËÂÐ¤·¤ÆŽ¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ž£¤ÏÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÅìËÌŽ¥¶å½£¿Í¤¬Ž¢Îé¤òÅÁ¤¨¤ëŽ£Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤¦Ž¤°ì¸«¼ºÎé¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿åÌîÂÀµ®¡Ø²ñÏÃ¤Î0.2ÉÃ¤ò¸À¸ì³Ø¤¹¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÅç¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡Ö¤â¤·5»þ¤è¤êÁ°¤ËÍè¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£5»þ°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤ª·»¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¡¢¤È¿äÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤¬À¾¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÅç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£¤³¤Î±þÅú¤Ï¡¢¡Ö5»þ°Ê¹ß¤ËÍè¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀµ²ò¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¸²½¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤é¤À¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¯¤é¤¤°Û¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¼Ò²ñ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¸ì·÷°Ê³°¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ëÊ¸²½¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î±üÃÏ¤ÇÏÃ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥À¥Ï¥ó¸ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¤«¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×¤È¤«¡Ö¤´µ¡·ù¤¤¤«¤¬¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¸ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤¬Â¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢²¿¤«Ë¾¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤Î¸À¸ì¤ò¸¦µæ¤·¤¿¸À¸ì¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦L¡¦¥¨¥ô¥§¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤Ëº¤ì¤Æ´öÅÙ¤È¤Ê¤¯µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢£¤¢¤¨¤Æµï¾ì½ê¤ò¤Ü¤«¤¹¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¿Í
ËÁÆ¬¤Çµó¤²¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¼Ò²ñ¤â¤½¤¦¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¶¨Ä´¤Î¸¶Íý¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤â¤¦°ì¤Ä²ñÏÃÎã¤òµó¤²¤è¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï²È¤«»Ô¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Í¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤È¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¤¬¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Êì¤Ï²È¤«»Ô¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤³¤¦Åú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¸í²ò¤ò¾·¤¯¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¶¹¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¾ðÊó¤¬¸¢°Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¤³¤ÎÎã¤òÊó¹ð¤·¤¿¸À¸ì¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Î¥¨¥ê¥Î¥¢¡¦¥ª¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¡¼¥Ê¥ó¤Ë¤è¤ì¤ÐÍýÍ³¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤¬Æ±Â²¤Î¼Ô¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¹¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¤Ï»ö¼Â¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥«¥Ã¥×¤ò³ä¤Ã¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤ëÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£Ã¯¤«¤Ë¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬ÊóÉü¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¹â¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤¬½°ÌÜ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ïµ®½Å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¸¢°Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£¥¿¥¤¤Î¼íÎÄÌ±Â²¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÄ¾¤·Êý¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤
¡Ö¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬¸¢°Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤È¥é¥ª¥¹¤Î¼íÎÄºÎ½¸Ì±¡Ö¥à¥é¥Ö¥ê¡×¤¬ÏÃ¤¹¥à¥é¥Ö¥ê¸ì¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢°ËÆ£ÍºÇÏ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Èà¤é¤â¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÆ±ÍÍ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÇÊÄº¿Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥à¥é¥Ö¥ê¤¿¤Á¤Ï°ÜÆ°¤Ë¤è¤¯¥Ð¥¤¥¯¤ò»È¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¥Ð¥¤¥¯¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¼¤«¤éÎ¥¤ì¤¿³¹¤Î½¤Íý²°¤µ¤ó¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¸½¶â¤Î¾¯¤Ê¤¤¥à¥é¥Ö¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄË¤¤½ÐÈñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¿ÆÀÚ¤Ê¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î½¤ÍýË¡¤ò³Ð¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¥à¥é¥Ö¥ê¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥à¥é¥Ö¥ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½¤ÍýÊýË¡¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¸þ¾å¿´¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¼íÎÄºÎ½¸Ì±¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÎ©¤Æ¤¿¿âÄ¾Åª¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿Åù¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Î½¤ÍýÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥à¥é¥Ö¥ê¡×¤¬°ì¿Í¤À¤±¸½¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ð¥¤¥¯¤¬²õ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÍ¥°Ì¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¡£²¿¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¸¢°Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÊ¿Åù¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¿Í¡¹¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¡£¶¨Ä´¤Î¸¶Íý¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î½¤ÍýÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¥à¥é¥Ö¥ê¤Î»öÎã¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£10Ëü±ß¤òÂß¤·¤Æ¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤Ï¼ºÎé¤«
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¡¢¥¿¥¤¤È¡¢³¤¤ò³Ö¤Æ¤Æ±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¹ñ¡¹¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñ¹½Â¤¤â°ã¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤ÎÊ¸²½º¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤¢¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Çº¹¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¼«Ê¬¤â¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç²£ÃÇÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Í§¿Í¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¡¢10Ëü±ßÂß¤·¤Æ¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾µÂú¤·¡¢¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¼ºÎé¤Ê¡×¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ËÍ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÎé¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶²½Ì¤á¤¤¤¿¤Ò¤È¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ä¶å½£¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É½Å¤ß¤Î¤¢¤ëÊÖ»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤â¼«Ê¬¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÅìËÌ¤ä¶å½£¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¡¼¤¿¤¬Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡¼¡£¤Þ¤¿½ÐÄ¾¤µ¤Ë¤ã¤ó¤«¤Æ»×¡¼¤¿¤¿¤¤¡×¡Ê·§ËÜ¸©¾å±×¾ë·´»³ÅÔÄ®¡Ë
¢£¡Ö¤±¤Ä¤¢¤Ä¡¼¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅìËÌ¤ÎÃËÀ
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤¬¼«Á³¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Âç»ö¤Ê°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¸Ä¿Íº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èº¹¤Ê¤Î¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÎã¤¬¤¢¤ë¡£2011Ç¯3·î¡¢ÅìËÌ¤òÃÏ¿Ì¤¬½±¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Çµ¤Àç¾Â¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¿·³ã¤ÎÊÝ·ò»Õ¤¬¡¢ÈòÆñ½ê¤Î°ì¼¼¤Ç½»Ì±¤Î·ì°µÂ¬Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤±¤Ä¤¢¤Ä¡¼¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤º¤±¤º¤±¤È¤·¤¿Êª¸À¤¤¤Ë¤½¤ÎÊÝ·ò»Õ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤â¼Â¤Ï¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÄ¾ÀÜÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÇäÅ¹¤Ë¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤âÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ËÍ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ò»È¤¦¤¬¡¢¿ÞÉ½1¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡Öµï¤ë¤«¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë·Á¼°¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÈÎÇä¤òÍ×µá¤¹¤ë·Á¼°¤ò»È¤¦ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅìËÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÆþ¤ë¤¾¡×¤È¤«¡ÖÇã¤ª¤¦¡×¡¢¡Ö¤¯¤ì¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¸ì¤ò»È¤¦ÃÏ°è¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÇã¤ª¤¦¡×¤È¤«¡Ö¤¯¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÑ·ï¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢·ì°µÂ¬Äê¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤±¤Ä¤¢¤Ä¡¼¡×¤È¶«¤Ö¤³¤È¤È½Å¤Ê¤ë¡£Í×¤ÏÅìËÌÃÏÊý¤Ç¾ï¼±¤È¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÍÑ·ï¤òÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏµþÅÔ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Õ¶¶ÊÅª¤ËÊª»ö¤òÅÁ¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀµ²ò¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦
¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤«¤é¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤Î¾®ÎÓÎ´¤Èß·Â¼Èþ¹¬¤ÏÃø½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅìËÌ¤È¶áµ¦¤Ç¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀµ²ò¤È¤µ¤ì¤ë¼ê½ç¤Ë¡¢²¼µ¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ¾È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¶áµ¦¤Ë¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÅìËÌ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤¬¤Á
¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¸À¤¤¤«¤¿¤Ç¸À¤¤¤¬¤Á
£¾ìÌÌ¤òºÙ¤«¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀìÍÑ¤Î·Á¼°¤òÍÑ°Õ¤·¤¬¤Á
¤Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸À¤¤¤«¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Õ¶¶ÊÅª¤Ë¸À¤¤¤¬¤Á
¥¼ç´ÑÅª¤ËÏÃ¤µ¤º¡¢´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÏÃ¤·¤¬¤Á
¦Áê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¤³¤È¤Ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤¬¤Á
§ÏÃ¤Î¿Ê¹Ô¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢²ñÏÃ¤ò±é½Ð¤·¤¬¤Á
¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¸¶Ãø¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö³¤³°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀµ²ò¤Ë¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Â¾¤ÎÃÏ°è¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¡Ö¼ºÎé¡×¤ÈÃÇºá¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅìËÌ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡á¼ºÎé¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£ÅìËÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÍÍ¼°¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤·¼ºÎé¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÀµ²ò¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¼Ò²ñÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¶áµ¦¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¡Ë¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢ÃÇºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡ÖÁ´°÷¥Ï¥ó¥É¤À¤«¤é¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤Ï¿Í¡¹¤ÎÀ³Ê¤Ëµ¢¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅìËÌ¤Î¿Í¤ÏÌµ¸ý¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤¬¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤À¡£¤¢¤Þ¤Ä¤µ¤¨¡¢¡ÖÅìËÌÃÏÊý¤Ï´¨¤¤¤«¤é¡¢¶ËÎÏ¸ý¤ò³«¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡£²ÉÌÛ¡Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµÎé¡Ë¤ÊÀ³Ê¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬ÉáÄÌ¤À¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÅìËÌ¿Í¤Î1³ä¤Ï¾ßÌý¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µÁÉã¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤
²¾¤Ë¶áµ¦½Ð¿È¤ÎºÊ¤È¡¢ÅìËÌ½Ð¿È¤ÎÉ×¤«¤é¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£ÈÕ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×¤¬¡Ö¤Ê¤¢¡¢¤½¤³¤Î¾ßÌý¤È¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¡£ºÊ¤Ï¼êÅÏ¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¤ªÎé¤Î¤³¤È¤Ð¤â¤Ê¤¯¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡£¤¤Ã¤È¡Ö¼ºÎé¤Ê¿Í¤Í¡×¤ÈÊ¢Î©¤¿¤·¤¯»×¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¸¦µæ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅìËÌ¤À¤È26.5¡ó¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£¶áµ¦¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬19.4¡ó¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï11.5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¿ôÃÍ¤ÏÍî¤Á¤ë¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁê¼ê¤¬µÁÍý¤ÎÉãÊì¤Î¾ì¹ç¤Ç¤µ¤¨²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬ÅìËÌ¤Ç¤Ï11.1¡ó¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¶áµ¦¤Ç¤ÏµÁÍý¤ÎÊì¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤ï¤º¤«1¡ó¡¢µÁÍý¤ÎÉã¤ËµÚ¤ó¤Ç¤Ï0¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤¬¼ºÎé¤Ê¿Í¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¾ï¼±¤À¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤ÈÍý²ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É·úÀßÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¡×¤È¤«¡ÖÆüËÜ¸ìÏÃ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ±¼ÁÅª¤Ê½¸ÃÄ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸¸ÁÛ¤À¡£Æ±¤¸ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢ÃÏ°èº¹¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿åÌî ÂÀµ®¡Ê¤ß¤º¤Î¡¦¤¿¤¤¤¡Ë
ÊÔ½¸¼Ô¡¢YouTuber
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Ì¾¸Å²°Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£Àì¹¶¤Ï¸À¸ì³Ø¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ÇÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢YouTube¡¢Podcast¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¤ÇÏÃ¤·¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï36Ëü¿ÍÄ¶¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÉü¹ïÈÇ¡¡¸À¸ì¥ª¥¿¥¯¤¬Í§¤À¤Á¤Ë700Æü´Ö¸ì¤êÂ³¤±¤Æ°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¸À¸ì¾Â¡Ù¡Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¤¤ç¤¦¡¢¥´¥ê¥é¤ò¤¦¤¨¤¿¤è Ìû²÷¤Ç¿¼¤¤¤³¤É¤â¤Î¤¤¤¤¤Þ¤Á¤¬¤¤½¸¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÊÔ½¸¼Ô¡¢YouTuber ¿åÌî ÂÀµ®¡Ë