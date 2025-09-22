この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「1行の文章でWebサイトが完成、無料で使える5つのAIツール(ChatGPT、Gemini、v0、Lovable、Figma)でwebサイト生成性能を比較！」と題した動画で、AI系ツール紹介で注目されるミライ氏が、最新のウェブサイト生成AIツールについて詳細に語った。動画の冒頭でミライ氏は、「作りたいウェブサイトのイメージをテキスト入力して送信するだけで、プロが作ったような、しっかりとしたウェブサイトを簡単に作れるようになりました」と、近年のAIチャット技術やデザイン系AIツールの著しい進化を強調。



動画は、ChatGPT、Gemini、v0、Lovable、Figmaという5つのツールの特徴を紹介しつつ、実際に3段階（簡単、普通、難しい）の指示文でどのようなウェブサイトが生成できるかを比較する形式で進行。特にFigmaの進化について「2025年7月に、テキストからウェブサイトやウェブアプリを生成できるAIツール、FigmaMakeが実装され、無料ユーザーを含む全ユーザーが使えるようになった」と述べ、注目度の高さを示した。



それぞれのツールで「コーヒー豆を販売するサイト」など簡単オーダーから、「ラーメンフェスのイベント公式ページ」といった中難度指示、さらには「仮想ゲームのランディングページ」という高度な内容まで生成。ミライ氏は「ChatGPTはシンプルながら見やすいサイト、Geminiも分かりやすいサイト、v0は緑基調で統一感あり、Lovableは動きのある要素、Figmaはプロ級デザイン」と、それぞれの特長を分かりやすく評価した。



また中難度・難しい指示にも各ツールがどのように応じるかを検証し、「最近は言語モデルが進化したことで、短い指示でも高品質なウェブサイトを作れるようになりました」と分析。「直近でエージェント機能を実装したv0やLovableは、AIで生成した画像を使いつつ、細かい編集機能も備え、より品質の高いWebサイトが作れる」と述べる一方、「Figmaは最も優れたWebサイトを作れた」と太鼓判を押した。



最後にミライ氏は、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。