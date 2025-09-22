ZEBRA公式キャラクター「Hi! Mckee」がブレイクの兆し！オンラインで購入できるグッズをチェック
ロングセラーを誇る「ZEBRA(ゼブラ)」の油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラクター「Hi! Mckee(ハイマッキー)」が、巷でブレイク中！もっとHi! Mckeeを愛でたいという人のために、ファンシーグッズメーカーの「スケーター」で購入できる6点のキャラグッズを紹介しよう。
【写真】油性マーカー「ハイマッキー」の公式キャラ「Hi! McKee」のグッズを見る
■Hi! Mckeeって？見た目だけじゃないユニークなプロフィールも人気の秘密
誰もが一度は使ったことのある「ハイマッキー」が擬人化されたかのようなHi! Mckeeは、みんなのクリエイティビティをポンッと解き放つ、縁の下の力持ち。
そのプロフィールはとってもユニーク！Hi! Mckeeが得意とするのはダンスとDJスクラッチで、ストリートなムード漂うキャップの被りかたからも、その片鱗がうかがえる。好きなものは「キュキュッ」「ポンッ」の音で、“ムードマーカー”としてHi! Mckee Townの仲間たちを牽引する存在だ。
ポップでヒップなルックスに話題が集まり、「ハイマッキー」製品のデザインやパッケージに登場するだけでなく、企業キャラの枠を軽々と飛び越えてついにグッズが展開されるまでに至った。
■「スケーター」謹製！今買えるHi! Mckeeのかわいいグッズ6点
Hi! Mckeeのグッズを手がけるのは、さまざまな人気キャラクターのライセンスグッズを展開する「スケーター」。
「ハイマッキー」にもっとも親しみのある学生世代はもちろんのこと、お弁当派の社会人にもおすすめしたいのが、「抗菌丸型ランチボックス 2段/500ml」(1320円)と「お箸セット」(880円)、「スクエア型 ランチ バッグ」(2035円)。クールなカラーリングにHi! Mckeeのデザインが映える、便利なアイテムだ。
Hi! Mckee Townの街並みをデザインした「メラミンタンブラー 270ml」(748円)も見逃せない。軽くて割れないメラミン製で、コップとして使うほか、「ハイマッキー」を立てておくのにも役立ちそう！
Hi! Mckeeのフォルムを完全再現した「ラバーマスコット付き キーホルダー」(1100円)と「ぬいぐるみ キーホルダー」(1540円)はファン必携のアイテム。バッグやカギにぶら下げたら、心をかき立てるHi!なパフォーマンスを繰り出せるかも。
■Hi! Mckeeデザインの「ハイマッキー」も発売！数量限定なので欲しい人はお早めに
超ロングセラーの油性マーカー「ハイマッキー」にも、Hi! Mckeeデザインが登場。文化祭シーズンに合わせて発売されたばかりの「ハイマッキー12色オリジナルボックスセット」(2376円)は、本体にはもちろんのこと、ボックスにもHi! Mckeeのデザインをプリントした特別仕様。黒、赤、青のみ単品で購入することも可能で、こちらは1本198円で販売されている。陽気なHi! Mckeeの表情が、みんなのクリエイションを刺激してくれるはず！
Hi! Mckeeのグッズは、「スケーター」の公式オンラインショップで、Hi! Mckeeデザインの「ハイマッキー」は全国文具販売店にて好評取扱中。ぜひチェックを！
