YouTubeチャンネルで話題となっている『【オーナー必見】e-power買って後悔すること ・・』。今回は元電機エンジニアたか氏が、日産E-POWERのオーナーや購入検討中の人に向け、E-POWERを買って後悔する意外な理由と、その魅力について熱く語った。



冒頭でたか氏は「加速力が唯一無二」「E-POWERの加速感は他社のハイブリッドでは絶対に勝てない」と断言。モーターならではの瞬時のトルクから生まれる高揚感を「本当に他社では味わえない。最高なんですよ、本当に」と強調し、加速性能の圧倒的な違いを語った。



だが、そんなE-POWERを購入したことで生じる“後悔”も少なくないという。たか氏によると、「E-POWERの加速、もしくはEVでしか、この加速をしたいという欲求が満たせなくなる」「他社のハイブリッドは物足りなくなる」と語り、一度E-POWERに慣れてしまうと他車の走りでは満足できなくなる“贅沢な悩み”がついてくるという。



また、E-POWER独自のフル回生ブレーキにも注目。「E-POWERの回生ブレーキは正直一番。唯一無二の存在」としつつ、「最初はウワッと感じる」独自の減速度に、合わない人もいると経験談も交えて告白。その上で「この感覚に合わせられた人は“選ばれた人種”」と独自の誇りをのぞかせる一幕も見せた。



さらに、「ゼロ100（時速0～100km/h加速）のタイムにめちゃくちゃ詳しくなる」「SUVですら圧倒的に速い」と、E-POWERのオーナーになってから自慢の加速性能を語る機会が増え、他の車種のオーナーと“マウント合戦”になる場面もあると笑いながら明かした。



興味深いのは、「謎の自信がつく」という副作用だ。「街中でスポーツカー見ても『俺のE-POWERの方が速いんだよな』と思っちゃう」「他のお車じゃ絶対勝てないE-POWERじゃないと勝てない、それを考えたらそりゃ自信つきますよね」と本音を吐露。



そして最大の“後悔”ポイントは「ガソリン車もう乗れない」こと。「走り出しの遅さがきつい」「モーターだったらアクセル踏んでバーンですよ。あのドーパミンドバドバな加速感には絶対に勝てない」と話し、もはやE-POWERの虜になってしまった実感を隠さない。



動画のラストでたか氏は「E-POWER乗りはもう同士だと思ってる。皆さんの声でさらにE-POWERの魅力を世間に広めたい」と視聴者のコメントや体験談を呼びかけ、「皆さんのちょっと力をお借りできれば」と締めくくった。