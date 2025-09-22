TikTok¤Ç¶öÁ³Î®¤ì¤Æ¤¤¿¡È¿åÃå¤Î½÷À¡É¡Ä¤è¤¯¸«¤ë¤È°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡ª¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¸÷·Ê¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖºÇ¹â¡×
¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¡£
9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢TikTok¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÀµÂÎ¤ËMC¿Ø¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ú¤¨¡õRIHO¤â¤è¤¯ÃÎ¤ë¿ÍÊª¤¬¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤Ç¿åÃå»Ñ¤Ë¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢°ðÅÄ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¤¤¤Ê¤ß¤¤Á¤ã¤ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤¤¤Ã¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢RIHO¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡È¤¤¤Ê¤ß¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¹¤ë¤È¡¢RIHO¤¬ÆÍÁ³¡Ö¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤òÁ´ÎÏ¤Ç±Ë¤°¿Í¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢°ðÅÄ¤ÈÆ±´ü¤Î·Ý¿Í¡¦³ª¡¹¡¹¥¨¥ß¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢°ðÅÄ¤¬¥Ê¥¤¥È¥×¡¼¥ë¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÇØ±Ë¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¤¬¡¢RIHO¤ÎTikTok¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¶öÁ³Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤¿¤Ú¤¨¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª²¿¤¬ºÇ¹â¤«¤Ã¤Æ¡ÈÇØ±Ë¤®¡É¡£»ä¤â°ìÈÖÆÀ°Õ¤Ê¤ÎÇØ±Ë¤®¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£