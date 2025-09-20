歌手でタレントのmisonoが9月18日、YouTuber・ラファエルのチャンネルに出演。政界進出への思いを語った。

【写真】森田剛とmisonoの超貴重“ゴルフデート”姿

misonoが語った「政界進出」

実はmisonoは8月にも、元雨上がり決死隊・宮迫博之のYouTubeチャンネルに出演し、選挙への出馬計画を明かしている。

「8月14日に公開された動画で、misonoさんは“ご報告があって”と切り出し、7月の参議院選挙に出馬を考えていたことを明かしています。きっかけは、犬猫の保護活動を続けるなかで“殺処分ゼロを目指したい”という強い思いがあったからだそうです。そのタイミングで、選挙費用を全額負担すると申し出た出資者が現れたほか、デヴィ夫人が立ち上げた『12（ワンニャン）平和党』から出馬の打診もあったといいます。misonoさんは実際にデヴィ夫人とも面会しており、出馬への意欲を見せていたものの、最終的に党が解散し、話は立ち消えになったようです」（芸能ジャーナリスト）

今回の動画「misono東京に豪邸を買う！」では、東京で事務所を構えたいというmisonoに、ラファエルと実業家・YOSHIが都内の物件を紹介。物件の内覧を進めるなかで、話題は思いがけず再び“政界進出”へと及んだ。

misonoは「ウチはペットのためだけに動物の法律を変えたくて、7月の参議院選挙に出馬しようとしてたんで、選挙事務所を探してた」と、そのタイミングで物件探しをしていたことを告白。ラファエルが「今から政界の方にいくっていうのも」と話を振ると、“政界進出”を諦めていない胸の内を明かした。

まさかの「都知事」構想も

「misonoさんは“misono以上の人が現れたら”と切り出し、“ウチ以上に賢い人は世の中にいっぱいいるし、影響力のある人だったり知名度がすごい人がいたら、その人に『ウチらが全面サポートするんで立候補してください！』ってなるけど、いなかったら、消去法でじゃないですけど、ウチしかおらんし”と吐露。

さらに、“でもやっぱり圧力とかもすごいし”と本音を漏らしつつ、“逆に選挙とか政治じゃなくて、それこそ保護犬猫カフェだったりとか、都知事とかそっちのほうがいいんじゃないかとか、色々選択肢を増やしてて。また衆議院（選挙）とかもありますし”と、今後の選択肢についても言及していました」（前出・芸能ジャーナリスト）

まさかの「都知事」というワードまで飛び出した今回の発言。ネット上では反発の声が相次いでいる。

《もうタレント議員は要らないって》

《消去法って、だいぶ消去したな》

《政治家が芸能人の再就職先になるのいい加減やめてほしい》

はたして、misonoは本当に政界へ進出するのか――。