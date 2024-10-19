タレント議員
『タレント議員』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年3月21日
2025年10月24日
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「タレント議員はマジで不要」森下千里氏に国民から嫌悪感示す声
かつてグラビアアイドルやタレントとして芸能活動をしていた森下氏
週刊女性PRIME
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森下千里氏 新人候補時代に披露した「入浴施設ですっぴん」の衝撃
駆け出し時代の2021年、自民党機関誌の「すっぴん！」特集に登場
NEWSポストセブン
2025年10月20日
2025年9月20日
2025年8月22日
2025年7月14日
2025年4月18日
2024年11月15日
2024年11月14日
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生稲晃子氏 政務官就任の意気込み聞かれるもロクに答えられず…Xで批判
女性自身
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家系図アピールの過去 岸信千世氏の政務官起用にSNSで不満爆発
SNSで「自民党にはもうポンコツしかいないのかな？」など不満の声が噴出
女性自身
2024年11月13日
2024年11月8日
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森下千里議員の投稿に批判も 元タレント議員でまともな人はいないのか
週刊女性PRIME
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森下千里議員の当選後初インスタに批判殺到「下らないこと言ってるわ」の声
痩せたと心配されるそうで「選挙はダイエット効果もあるようです」と投稿
日刊ゲンダイDIGITAL