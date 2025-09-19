PSG¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¤ä¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤Ç¤Î»Ø´ø¡×¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¶Ø»ß¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿
ÀèÆü¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÇRC¥é¥ó¥¹Àï¡¢¤½¤·¤ÆCL¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¤Î2»î¹ç¤ÇÁ°È¾¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ»Ø´ø¡£¤½¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¹ß¤ê¤ÆÄÌ¾ïÄÌ¤ê¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÜ¿Í¤ÎÀâÌÀ¤¤¤ï¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¢¨¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡Ë¤òÌÏÊï¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥¤¥È¥¥¥é¥ë¥Ç¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹»á¤Ï¡ØCadena SER¡Ù¤Ç·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£´ÆÆÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡ØL'Equipe¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ëµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤Î¹ÔÆ°¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
RFEF¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦Î©¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Îµ¬Â§Âè173¾ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¤ËÉ¬¤º½ÐÀÊ¤·¡¢µÏ¿¤Ë¤½¤Î»Ý¤òµºÜ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»î¹çÃæ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤â¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤ä¤ë¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜµòÃÏ¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥Ç¡¦¥×¥é¥ó¥¹¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£