¡ØBABYMETAL¡Ù¤Ï¡Ö¿å¾¦Çä¡×²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Î¾×·âÅê¹Æ¤¬¡Ö¼ºÎé¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×Âç±ê¾å¸å¤Ë¡ÈÀú¤ê¡É¤â
¡¡9·î16Æü¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦ÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¿¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØBABYMETAL¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
BABYMETAL¤Ï¡Ö¿å¾¦Çä¡×
¡¡BABYMETAL¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥À¥ó¥¹Ã´Åö¤ÎSU-METAL¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥À¥ó¥¹Ã´Åö¤ÎMOAMETAL¤ÈMOMOMETAL¤«¤é¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í½÷À3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥¢¥¤¥É¥ëÅªÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBABYMETAL¤Î¿Íµ¤¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ä³¤³°¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤â¹â¤¤Èà½÷¤¿¤Á¡£8·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿4ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMETAL FORTH¡Ù¤Ï¡¢Á´ÊÆÁí¹ç¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½éÅÐ¾ì9°Ì¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ì²Î¾§¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²»³Ú»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£²ó¡¢ÅòÀî¤ÎX¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢9·î15Æü¤Ë¡Ôº£Æü¤Ï¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó¤µ¤ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤ª¾·¤Äº¤¤¤Æ¡¢²û¤«¤·¤¤¡¢ÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¡¢º£¤â¸µµ¤¤Ê¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¤¥¢¥ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó»á¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó»á¤¬2016Ç¯¤´¤í¤Ë¡¢BABYMETAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ô¤¢¤ó¤Ê¤Þ¤¬¤¤Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤éÀ¤¤âËö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅòÀî¤Ï¡¢Åö»þ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó»á¤¬È¯¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÔBABYMETL¤¬¹¥¤¡¢¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ë¤â¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ÏÎÉ¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÆ±°Õ¡£¡Ô²»³ÚÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¤â¡¢Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡Õ¡Ô¼Â¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åª¤Ê¡¢¿å¾¦ÇäÅª¤ÊÉ¾²Á¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬È¿±þ¤·¡¢Âç±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
ÅòÀî¤Î¡ÈÀú¤êÅê¹Æ¡É
¡¡Ä¾¸å¤ËÅòÀî¤Ï¡¢¡Ô¿å¾¦Çä¤È¸À¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¹ó¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Õ¤È¼Õºá¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ô¿å¾¦Çä¤Ï¡¢¹µÁ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¾¦Çä¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·è¤·¤Æº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¡¢¤¤¤Ï¤Ð¿å¾¦Çä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡Õ¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¤ÏÀþ¹á²Ö²Ð¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤ÈÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é°ìÏ¢¤ÎÅòÀî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¿å¾¦ÇäÅª¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ¼ºÎé¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡Õ
¡ÔÀú¤ê¥¹¥¥ë¹â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡Õ
¡ÔÎã¤¨¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤¹¤®¤ë¡Õ
¡Ô¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤é±ê¾å¤¹¤ë¤ä¤í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÅòÀî¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³BABYMETAL¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ô¤È¤Æ¤âÐíâ×Åª¤«¤Ä¥×¥í¤È¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡Õ¡ÔÉ½¸½¤¬¤¤¤µ¤µ¤«²á·ãµ¤Ì£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤BABYMETAL¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤³¤ì¤À¤±Àú¤é¤ì¤ì¤Ð°ú¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²Ð¤Ï¡¢¤¤¤ÄÄÃ²Ð¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£