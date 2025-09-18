東京世界陸上第6日

陸上の世界選手権東京大会第6日は18日、国立競技場で行われた。女子800メートル予選には日本記録保持者の17歳、久保凛（東大阪大敬愛高3年）が出場。3組で2分2秒84の7着となり、準決勝進出はならなかった。レース後のインタビューで目に涙を浮かべ、悔しさを露わに。しかし、気丈に話す姿に「涙出さないの強い子すぎる」との声が上がった。

世界の壁は厚かった。今大会の日本女子最年少、17歳の久保はオープンレーンになると、やや自重して最後方に。内側を走る形でポジションがやや悪くなり、懸命の追い上げで1人かわしたが、7着まで。レース後のテレビインタビューに立つと「今回が初めての世界陸上でたくさんの声援に囲まれて、走れること自体が幸せで応援してくださった方々に感謝の気持ちでいっぱい」と話した。

ただ、悔しさがこみ上げてきたのか、目が真っ赤に。それでも「全然、最初から想定していたレースプランといかなくて、前半から何もできなく終わってしまったレースとなって凄く悔しいけど、もっと強くなってこの舞台に戻ってこようと思います」と努めて前向きに胸中を明かした。この様子が多くのファンの胸を打ち、X上には反応が相次いだ。

「久保凛17歳なのに、涙流しながらここまでしっかりと受け答えできるのはさすがだよな」

「明らかにもう泣いてるのにめちゃくちゃ我慢して涙出さないの強い子すぎる、カッコイイお疲れ様でした」

「久保選手のインタビュー なんて強い方なんだ…涙 これからもっともっと経験積んで強くなられるんだろうな」

「インタビューに対する受け答え、17歳とは思えない頼もしさよ」

「名前の通り、凛としたブレもせずしっかりインタビュー受け答えてほんとに素敵でした！」

「わずか17歳なのに泣くの我慢してしっかりインタビューに答えてる久保凛ちゃん偉すぎる…尊い」

「おばちゃんお小遣いあげたい…」

「めちゃくちゃ悔しくて泣きそうなの堪えてあんな受け答え出来るのスゴすぎるな…久保一族どういう教育してるんや…」

サッカー日本代表・久保建英のいとことして知られる。昨年、日本女子で初めて2分切り（1分59秒93）を達成し、今年は1分59秒52とさらに記録を伸ばした。日本選手権も連覇。世界デビューはほろ苦いものとなったが、成長の余白は十分すぎるほどに残されている。



