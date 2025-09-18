なぜ無くなった？ 新車から「シガーソケット」や「灰皿」が姿を消した理由とは？ 代わりに増えた「便利”機能”」ってなに？

車内の“一等地”に今あるのは？

かつてのクルマには、DC12V（トラックなどは24V）を使うシガーソケットやシガーライター、灰皿が定番装備として、センターコンソールの一番前などの“一等地”や、後席足元などに配置されていました。

しかし、たばこ離れや車内の禁煙、分煙などが進み、オプションになるなど、標準装備では見かけなくなりました。カーシェアやレンタカーも禁煙化が進み、喫煙できる車両も減っています。

その代わりに、クルマの車内装備はどう進化したのでしょうか。

近年は「シガーライター」や「灰皿」を見かけることがめっきり少なくなった（画像はイメージ、decoplus／PIXTA）

シガーライターは、シガーソケットに装着されているシガーライターを押し込んで使うものです。

ライターとして機能するものは“ほぼ絶滅”の状態ですが、現在もDC12Vのアクセサリーソケット（トラックなどはDC24V）が付いている国産車は多く残っています。

USBソケットやレーダー探知機、ドライブレコーダー、空気清浄機、ポータブルナビ、カーインバーターなど多様な対応アイテムがあり、愛用している方もいるでしょう。

なお、アクセサリーソケットを使う場合、国産車の大半はアクセサリー電源を搭載しているため、エンジン（システム）をオフにすると通電しませんが、旧車や輸入車などは、エンジンを切っても通電（輸入車などはしばらくするとオフになる）状態になっていて、バッテリー上がりの原因にもなりかねないので注意が必要です。

近年のクルマは、シガーソケットやシガーライター、灰皿などに変わって、Qi（チー）規格に対応するスマホのワイヤレス充電やUSBジャック、電動パーキングブレーキのスイッチなどが定番化しつつあります。

ワイヤレス充電は、トレーなどに置くだけで充電が可能で、トレーの底面に滑り止めを付けたり、ストッパーで固定できたりするほか、トヨタなどが採用する縦に差し込み、走行中の揺れでズレないように配慮しているタイプもあります。

USBジャックは、複数カ所用意する車種も多くなりつつあり、さらに、タイプAからタイプCに変わる車種が増えていて、メルセデス・ベンツなどの輸入車の大半だけでなく、最近の国産車もタイプCにのみ対応するモデルが増えています。

また、手動式や足踏み式のパーキングブレーキ（サイドブレーキ）も減りつつあり、その代わりにセンターコンソールやセンタークラスターに電動パーキングブレーキ用のスイッチが配置される車種が多くなっています。

そのほか、昔のクルマは、ドリンク（カップ）ホルダーが付いていないモデルも多く（付いてはいるものの数が少ないケースも）、カー用品販売店の定番アイテムでした。現在は、輸入車も含めて複数の飲み物に対応するドリンクホルダーが標準装備されるのが当たり前で、これもセンターコンソールの一等地にあります。

ドリンクホルダーの中には、ホルダー付きや牛乳パックなどの四角い飲み物に対応するタイプ、ダイハツ「ムーブキャンバス」などのように保温機能付きタイプも出ています。