今年7月、新潟駅南口周辺で面識のない10代女性の顔面を複数回殴るなどの暴行をし、重傷を負わせた疑いで16歳の女子高校生が逮捕されました。女子高校生は「態度が生意気だったのでボコボコにした」などと供述しているということです。

傷害の疑いで逮捕されたのは、住居不定の女子高校生(16)です。



女子高校生は7月24日夜、新潟駅南口周辺で、面識のない10代女性の顔面を複数回殴るなどし、全治約2週間を要する脳しんとう、顔面打撲と全治6か月を要する左感音性難聴の重傷を負わせた疑いがもたれています。





事件は、被害女性の親からの通報で発覚。警察によりますと、女子高校生と被害女性は面識はありませんでしたが、共通の知り合いがいて、その知り合いに対しての態度が悪いということで被害女性を呼びつけて複数の場所で数時間にわたって暴行したということです。警察の調べに対し、女子高校生は「被害者の態度が生意気だったので、殴ったり蹴ったりしてボコボコにしたことは間違いない」と容疑を認めています。警察は動機などについて詳しく調べています。