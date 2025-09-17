この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イチマルク | FREE RIDE」が公開した動画に、ロシアから初来日した夫婦が登場した。案内役のJukiaと東京を巡り、日本への思いや2人の関係を語っている。



動画は、空港で出会った訪日客を無料で観光案内し、宿泊先まで送る企画。2人を車に乗せた車内トークでは、妻が「普段はここまで容易に人を信頼しないわ」「お願いだから殺さないでね（笑）」とユーモアを交えて話した。



来日のきっかけは、先に日本を訪れた友人の勧め。「日本が最高だったって言ってたよ」と聞き、「私たちも日本を好きになりたくて来た」と述べた。



出会いについては、妻が「（出会った当初は）好きじゃなかったわ。タイプじゃなかったし」と振り返る。2人は15年前、友人の誕生日パーティーで知り合ったが、第一印象は良くなかったという。一方で「でもいい人だった。見た目よりそういうものの方が大事」とも語り、隣の夫も笑顔を見せた。2人は結婚9年目。



一行は明治神宮を参拝し、都心とは思えない静けさの中で絵馬に願いを書き、日本文化に触れた。夜は居酒屋で和食と日本酒を味わい、妻は新鮮な刺身に「こういう食事をしているから日本人は長生きするのね」と感想を述べ、夫はイチボのオーブン焼きを「絶品だよ」と評価した。



最後にJukiaからサプライズの贈り物があり、妻は「誕生日パーティーみたい」と喜んだ。交流の様子と2人の率直な発言が収められた動画だ。





