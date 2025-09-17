この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「イチマルク | FREE RIDE」が公開した動画に、ロシアから初来日した夫婦が登場した。案内役のJukiaと東京を巡り、日本への思いや2人の関係を語っている。

動画は、空港で出会った訪日客を無料で観光案内し、宿泊先まで送る企画。2人を車に乗せた車内トークでは、妻が「普段はここまで容易に人を信頼しないわ」「お願いだから殺さないでね（笑）」とユーモアを交えて話した。

来日のきっかけは、先に日本を訪れた友人の勧め。「日本が最高だったって言ってたよ」と聞き、「私たちも日本を好きになりたくて来た」と述べた。

出会いについては、妻が「（出会った当初は）好きじゃなかったわ。タイプじゃなかったし」と振り返る。2人は15年前、友人の誕生日パーティーで知り合ったが、第一印象は良くなかったという。一方で「でもいい人だった。見た目よりそういうものの方が大事」とも語り、隣の夫も笑顔を見せた。2人は結婚9年目。

一行は明治神宮を参拝し、都心とは思えない静けさの中で絵馬に願いを書き、日本文化に触れた。夜は居酒屋で和食と日本酒を味わい、妻は新鮮な刺身に「こういう食事をしているから日本人は長生きするのね」と感想を述べ、夫はイチボのオーブン焼きを「絶品だよ」と評価した。

最後にJukiaからサプライズの贈り物があり、妻は「誕生日パーティーみたい」と喜んだ。交流の様子と2人の率直な発言が収められた動画だ。

YouTubeの動画内容

00:00

オープニング
01:49

「お願いだから殺さないでね（笑）」ロシア人夫婦との出会い
11:03

都会のオアシス、明治神宮を参拝
22:58

日本酒と和食に舌鼓！本場の居酒屋体験
30:06

絶品和牛に「完璧だよ！」と言葉を失う
33:03

まるで誕生日パーティー？ サプライズと感動の別れ

