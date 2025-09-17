スバル「“新”スポーツカー」がスゴい！「BRZ STIスポーツ YELLOW EDITION」なぜ“特別な黄色のボディカラー”を採用した？ 次は「走り系の限定モデル」登場にも期待！

なぜ“黄色のボディカラー”を採用した？

スバルのピュアスポーツカー「BRZ」に、鮮やかなイエローをまとった特別仕様車「STIスポーツ YELLOW EDITION（イエローエディション）」が設定されました。

先代の「BRZ」（初代）でも設定されたイエローエディション（2016年）ですが、一体どのようなモデルなのでしょうか。

黄色が鮮やかなスバル「BRZ STIスポーツ イエローエディション」

【画像】超カッコいい！ これが黄色い「スポーツカー」です！（30枚以上）

現行BRZに新たに設定されたイエローエディショは、235馬力を発揮する2.4リッター水平対向エンジンを搭載した後輪駆動クーペの最上級グレード「STIスポーツ」をベースに、内外装に特別な仕立てを施した一台です。

最大の特徴は、その名の通り、ボディカラーに採用された鮮烈な「サンライズイエロー」。

スバルの商品事業部 プロジェクトゼネラルマネージャー 小林正明氏に話を聞くと、「イエローはスポーツカーに映える色ですので、いつか出したいなと思って、計画を練っていました」とコメント。

「サンライズイエローは、これまでも伝統的に使っているのですが、2層のイエローを重ね塗りすることで、スバル特有の特別色を出しています。

ただし、特殊な色ということで量産モデルでは難しいところもあり、限定車という形で設定しました」（小林氏）

この目を引く黄色のボディカラーに対し、足元の18インチアルミホイールやリアのBRZエンブレム、シャープフィンアンテナ、ドアミラーをブラックで統一することで、精悍なコントラストを実現。さらに、ホイールの奥にはゴールドのブレンボ製ブレーキキャリパーが装着され、高い走行性能を予感させます。

小林氏は、イエローを際立たせるようにブラックのパーツを配置したほか、ボディカラーとゴールドキャリパーは色味が近く、バランスの良いカラーコーディネートに仕上げたと自信をのぞかせます。

インテリアも特別な空間に仕上げられており、ブラックを基調としながら、シートやステアリング、シフト周りにはイエローのステッチを採用。

ドアトリムには専用の刺繍もあしらわれており、スポーティな緊張感の中に遊び心を感じさせる、ドライバーの心を高揚させるコクピットが完成しました。

なかでもドアトリムに配された刺繍は、「YELLOW」と「EDITION」を上下に配置しているのですが、「設計者が大変な思いをして文字の位置を決めました。1つ1つの文字のバランスで平行に見えるか変わります。それが2段となると絶妙な合わせが必要で、相当苦労しましたが、お客様から好評だったので『やってよかった』と設計者は喜んでいます」（小林氏）と、開発時のエピソードを明かしてくれました。

BRZの今後の展開について、「今回は、あくまでスポーティな内外装を楽しんでもらう特別仕様車で、性能よりもデザイン性を重視しています。次は走り系の特別仕様車も仕込んでいきたいと思っています」（小林氏）とのこと。走りを極めた特別仕様車の登場が期待されます。

※ ※ ※

BRZ STIスポーツ イエローエディションは300台の限定生産となり、価格（消費税込）は6速MTが418万円、6速ATが421万3000円です。

希少なモデルのため販売は抽選方式がとられ、2025年9月5日から10月5日までの期間、全国のスバル販売店にて申し込みが受け付けられます。