【ディズニ―ストア】ユニべスティーズ第2弾はドナルドたちが出会った新キャラクターが登場！
ディズニーストアのオリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニベスティーズ）」シリーズの第2弾として、新キャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンをディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで9月22日（月）に登場する。
ディズニーストア オリジナルキャラクター「UniBestiez（ユニべスティーズ）」は、Disney Universityに通うミッキーマウスやミニーマウスたちが、授業で動物図鑑をつくるという物語の中から生まれた新シリーズ。
第2話では、ミッキーたちがドレイク教授の研究室を訪れ、ドナルドが何気なく図鑑を開いた瞬間、不思議な図鑑の世界へと吸い込まれていくストーリーから始まる。
今回登場するキャラクターは、ドナルドとデイジーのようなフワフワとした毛並みのヒツジ、ドラン シープ（Dlan Sheep）とシア シープ（Sia Sheep）、プルートとそっくりな肉球と垂れた片耳がチャームポイントのキツネ、トゥルプ フォックス（Tulp Fox）。
ラインナップは、思わず抱っこしたくなるようなお座りポーズがキュートなぬいぐるみと、ぬいぐるみキーチェーンを展開。ぬいぐるみのキラキラのネクタイとリボンは、それぞれ取り外し可能な仕様となっている。各キャラクターの特徴を紹介したコレクションカード付きで、シリーズで集めたくなるかわいさだ。
