¡¡Åìµþ¸áÁ°¤Î¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·¡¥£±£²±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¿ä°Ü¡£ËÜÆü¤«¤é¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤ä½µËö¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ±ß¤äÂÐ²¤½£ÄÌ²ß¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¤¬¤ä¤äÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢±ßÇã¤¤¤ä¥É¥ëÇä¤ê¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ÏÉÔÌÀ¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤Ï£±£·£³¡¥£²£´±ßÉÕ¶á¡¢¹ë¥É¥ë±ß¤Ï£¹£¸¡¥£°£¶±ßÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆð²½¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤â£²£°£°±ßÁ°È¾¤Ø¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
