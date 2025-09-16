「新作」出た出たーーーッ！【UNIQLO：C】1人1枚ゲット推奨♡「羽織りアイテム」

毎シーズン、発売されるたびに注目を集めている【UNIQLO：C（ユニクロ：シー）】から、秋冬の新作が登場。今回もトレンド感のあるモダンなコレクションが展開されていました。中でも今、注目してほしいのは、「羽織りアイテム」。カジュアルからフォーマルまで、幅広いコーデに合いそうな羽織りものがずらり。在庫が豊富なうちに、ぜひチェックしてみてください。

マニッシュにきまるジャケット

【ユニクロ】「ダブルテーラードジャケット」\9,990（税込）

ダブルブレストデザインのメンズライクなジャケット。肩パッド入りでフォーマルなスタイリングにもぴったりはまってくれそうです。バサッと羽織るだけで、姿勢までも美しく見せてくれるかも。スカートに合わせればフェミニンに、フレアパンツとセットアップ風に着ればよりモードに。ヒップまでカバーする細身のシルエットは、体型カバーが叶うと同時に女性らしさを引き出してくれそうです。

エフォートレスなきれいめニットジャケット

【ユニクロ】「ニットジャケット」\7,990（税込）

秋冬ならではの風合いを楽しめる、ウールブレンド素材のジャケット。縮絨加工を施した、適度なハリとやわらかそうな風合いが絶妙です。公式サイトによると「部位ごとに編み組織を変えることできれいなフォルムを実現」とのことで、デザインへのこだわりも大いに注目したいところ。男女兼用のゆとりのあるサイズ感で、エフォートレスに秋冬のおしゃれがきまりそう。

ふっくら編地のジップカーディガン

【ユニクロ】「クルーネックフルジップカーディガン」\4,990（税込）

ふっくらと表面感のある編地で、上品なカーディガン。男女兼用のシンプルなデザインに、ファスナーが程よいカジュアル感を演出しています。ニットカーディガンながら、ポケットが付いており、秋の羽織りものとしての実用性も◎ 公式サイトによると「Tシャツの上から着ても肌ざわりのよい素材を使用」とのことで、さっそく、室内のエアコン対策に肩掛けして活用できそう。

コンパクトなワッフルニット

【ユニクロ】「ワッフルニットクルーネックカーディガン」\4,990（税込）

ぽこぽこした表面がかわいらしいニットカーディガンは、ショート丈で幅広いボトムスと合わせやすいはず。存在感のあるデザインで、ボタンをすべて留めてセーターのように着こなすのも良し、トップスの上から軽く羽織るだけでもおしゃれに決まりそうです。今からコーデを考えるのが楽しみになりそうなカーデは、在庫豊富な今のうちに確保しておくべき1枚と言えるかも。

