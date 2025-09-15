Á°±ºÏÂ¡¦¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤¬Êì¹ñ¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó²ò½ü¡¡ÁÐÊý¹ç°Õ¤ÇÂàÇ¤¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¶¯¹ë¥â¥ë¥ÇFK¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¡¢¥Ú¥¢¡¦¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤È·ÀÌó²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÁÐÊý¹ç°Õ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ø¥°¥â»á¤Ï¡¢¼ç¤ËÊì¹ñ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥¯¥é¥Ö¤äÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£2013Ç¯¤«¤é16Ç¯¤Ë¤ÏAÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·26»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ9¾¡8Ê¬9ÇÔ¤Î13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿8·î27Æü¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤¬È¯É½¡£¥Ø¥°¥â»á¤Ï¤½¤Î¸åºÆ¤Ó¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ËÌá¤ê¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¶¯¹ë¤Î¥â¥ë¥ÇFK¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï8¾¡3Ê¬10ÇÔ¤Ç16¥Á¡¼¥àÃæ11°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢14Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê·ÀÌó²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÁÐÊý¤¬º£Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥â¥ë¥ÇFK¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë»Ï¤á¤¿»Å»ö¤òÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÎÉ¤Í§¿Í¤È¤·¤ÆÊÌ¤ì¡¢¥â¥ë¥ÇFK¤Îº£¸å¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ø¥°¥â´ÆÆÄ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë