平成の米騒動を受けて、石破茂首相は減反政策の失敗を認めて増産にかじを切ったが、 ポスト石破政権でコメ政策はどうなるのか。 2025年9月14日放送の「ビートたけしのTV タックル」（テレビ朝日系）で、びっくり仰天の奇策が飛び出した。

せっかく小泉さんがコメ増産に向かったのに

番組進行役の阿川佐和子さん（エッセイスト）が、「石破政権になって、小泉（進次郎）さんが農水大臣になったから、急激に変わったと思うんですよね。まだ本当に大成功ってわけにはいかないかもしれないけれども、ほかの人が（総理・総裁に）なった場合 に、どうなりそうだと？」と問うと、コメンテーターの東国原英夫さん（タレント）は「首相が変わっても、増産の方向は変わらないと思います」という。

阿川さんが「ちょっと今、まだ確定していないですけれども、もし小泉進次郎さんが総裁になったら......」と話を進めると、東国原さんは待ってましたとばかりにこう言い出した。

「僕が思うには、石破さんを農水大臣にすればいいんですよ」

自民党・農水族を抑え込むには奇策が必要か

これには、阿川さんも「えっ‼」と絶句。 ビートたけしさんの笑い声も聞こえてくる。東国原さんはさらに、「小泉さんが首相になって、石破さんを農水大臣にして、農政改革、 あれは2007年、いや2008年かな、（農水大臣だった石破氏は農政改革を）やりたかったけど失敗した。だから（今度こそ）『農政は石破さんにお任せします』でいいんじゃないかと思います」と提案した。

阿川さんは「（首相と農林大臣の）チェンジ！」ということか、と面白がった。減反政策への揺り戻しを狙っている自民党・農水族を抑え込むには、この奇策は案外有効かもしれない。

（シニアエディター 関口一喜）