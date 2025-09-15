藤井 風の最新アルバム『Prema』のセールスが好調だ。9月10日に公開されたBillboard JAPAN総合アルバムチャート「Hot Albums」では総合首位（※1）を獲得。週間アルバムセールスチャート「Top Albums Sales」（※2）、ダウンロードアルバムチャート「Download Albums」（※3）のどちらもを制しての1位となった。本作は9月5日にリリースされたため、集計期間である9月1日～9月7日のうち3日間のみが対象だったのにもかかわらず、好成績を残している。また、9月5日付のiTunes世界アルバムチャートでも初登場10位という快挙を成し遂げた。

（関連：藤井 風、『EIGHT-JAM』特集完結へ 名曲「きらり」「満ちてゆく」の裏側、プロが唸った名曲5選とは？）

『Prema』は、前作『LOVE ALL SERVE ALL』から約3年ぶりのアルバムである。リリース日前後にはライブやメディア出演といった出来事も複数あった。

まず大きなトピックとしては、ビリー・アイリッシュのワールドツアー『HIT ME HARD AND SOFT TOUR』の日本公演にてオープニングアクトを務めたことだろう。藤井は8月17日公演に出演。『Prema』収録の「Love Like This」「Hachikō」をはじめ、「花」「何なんw」といった楽曲をパフォーマンスして観客を沸かせた。

8月31日、9月7日には、音楽番組『EIGHT-JAM』（テレビ朝日系）にて2週にわたり「藤井 風特集」がオンエアされた。藤井は2021年に、無観客ライブ『Fujii Kaze “Free” Live 2021 at NISSAN stadium』の模様を届ける形で同番組に初出演。今回はおよそ4年ぶりの出演となり、120分にも及ぶ彼へのロングインタビューが行われた。“全編英語詞のアルバム”という新たな挑戦に、「腹をくくるまでが大変でした」と裏での葛藤を明かしていた藤井。加えて、作詞の方法や複雑なコード進行など、プロの音楽家たちから寄せられる深い質問に一つひとつ丁寧に答え、彼の楽曲の魅力が深掘りされていった。

アルバムリリース日の9月5日には、『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に初出演。1曲目の「Hachikō」はスタジオからの披露かと思いきや、実際は楽曲にちなんで渋谷からの生中継という驚きの演出で届けられた。さらに、放送中にスタジオに移動すると、アルバムの表題曲「Prema」をテレビ初披露。「Prema」のパフォーマンスは事前に予告されておらず、嬉しいサプライズの連続だった。彼のパフォーマンススキルの高さはもちろん、そのエンターテイナーぶりに惹きつけられた視聴者も多かったことだろう。

藤井 風 - Hachikō [Official video]

そして、9月8日には『徹子の部屋』（テレビ朝日系）にも初出演。この日は「いつも素敵なお召し物をされているので、一張羅をおろしてこなければ」と、司会・黒柳徹子への敬意とユーモアを滲ませながら、「Hachikō」のMVで着用している犬を模した衣装で登場した。途中でキーボードを手に、番組のテーマソングや、黒柳が好きだという「死ぬのがいいわ」を演奏する一幕も。また、トークでは「お願いするんじゃなくて、されるほうになりなさい」という父からの教えを明かしたうえで、「『求められる人にならなきゃ、ここからどこかへはいけないだろうな』って思ってましたね」「『求められる人になろう』っていう努力を自宅でしていたし、自宅からいろいろなものが配信できる時代でもあったので。『できることをしよう』ってなりました」と、岡山の自宅での演奏動画をYouTubeに投稿していた時期を振り返った。2020年のデビュー以降、瞬く間にスター街道を駆け上がった藤井だが、今に辿り着くまでに地道な努力を重ね続けてきたのだ。そんな彼の誠実でひたむきな姿勢も伝わってくる放送だった。

ライブや数々のTV番組への出演を通して、アルバムリリースをさらに盛り上げた藤井。彼のパフォーマンスやトークに触れて関心が強まった人も少なくなかったことは、好調なチャート成績からも想像できる。アルバム『Prema』がどこまで広がっていくのか、この先も目が離せない。

（文=かなざわまゆ）