U-20W杯に出場する水戸の齋藤俊輔がゴラッソ「何度見てもヤバい」

水戸ホーリーホックは9月13日にJ2リーグ第29節でベガルタ仙台と対戦し、1-1で引き分けた。

U-20ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表に名を連ねるMF齋藤俊輔が個の力で仙台の守備を切り裂くゴラッソを決めた。

水戸は敵地に乗り込んでの一戦。前半17分に試合の均衡を破った。左サイドに流れたFW渡邉新太からのパスを受けた齋藤は相手DF3人に囲まれるも、細かなボールタッチと巧みな身のこなしでこの包囲網を突破。ペナルティーエリア内左へと侵入し、最後はゴール左斜45度の位置から強烈な右足のシュートをファーポストへと突き刺した。

今月チリで開幕するU-20W杯に出場するU-20日本代表に選出された齋藤の圧巻の一撃は、SNSで「えぐううう」「うますぎっだろ」「ガチでレベチや」「何度見てもヤバい」「10年以上水戸の試合見てきて1番衝撃的なゴールかも」「来年は水戸にいねーなこりゃ……」「敵ながらあっぱれ」「恐るべし」と大きな反響を呼んでいた。日の丸を背負ったの活躍にも大きな期待が懸けられそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）