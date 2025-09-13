横浜FMvs川崎F スタメン発表
[9.13 J1第29節](日産ス)
※19:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 19 朴一圭
DF 13 ジェイソン・キニョーネス
DF 16 加藤蓮
DF 22 角田涼太朗
DF 25 鈴木冬一
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 14 植中朝日
MF 17 井上健太
MF 37 ジョルディ・クルークス
FW 26 ディーン・デイビッド
控え
GK 31 木村凌也
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 S. Kanta
MF 20 天野純
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 45 ジャン・クルード
FW 23 宮市亮
FW 48 谷村海那
監督
大島秀夫
[川崎フロンターレ]
先発
GK 98 山口瑠伊
DF 5 佐々木旭
DF 13 三浦颯太
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 15 田邉秀斗
DF 27 神橋良汰
DF 39 土屋櫂大
MF 16 大関友翔
MF 19 河原創
FW 11 小林悠
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
