甲府vs鳥栖 スタメン発表
[9.13 J2第29節](JITス)
※18:30開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 6 小林岩魚
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 17 土屋巧
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
FW 9 三平和司
FW 49 ネーミアス
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 30 木本恭生
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 23 北島郁哉
MF 8 楢原慶輝
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 15 酒井宣福
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
※18:30開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
MF 6 小林岩魚
MF 10 鳥海芳樹
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 22 小出悠太
MF 7 荒木翔
MF 17 土屋巧
MF 20 遠藤光
FW 9 三平和司
FW 49 ネーミアス
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 30 木本恭生
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 27 櫻井辰徳
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 23 北島郁哉
MF 8 楢原慶輝
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 15 酒井宣福
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄