[9.13 J2第29節](JITス)

※18:30開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 3 孫大河

DF 21 ヘナト・アウグスト

MF 6 小林岩魚

MF 10 鳥海芳樹

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

MF 16 林田滉也

MF 48 ヴァウ・ソアレス

FW 44 内藤大和

控え

GK 30 石川慧

DF 22 小出悠太

MF 7 荒木翔

MF 17 土屋巧

MF 20 遠藤光

MF 26 佐藤和弘

FW 9 三平和司

FW 49 ネーミアス

FW 77 マテウス・レイリア

監督

大塚真司

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 30 木本恭生

DF 32 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 27 櫻井辰徳

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 4 今津佑太

DF 23 北島郁哉

MF 8 楢原慶輝

MF 18 日野翔太

MF 33 西矢健人

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 15 酒井宣福

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄