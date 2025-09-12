女優の菊地凛子（４４）が別人のようなビジュアルを披露した。

１２日にインスタグラムを更新し「フジテレビ１０月期水曜ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』に、おばば役で出演させていただきます」と報告。「プロデューサーさんから案内所のおばさんの役です、三谷さん脚本ですと聞いて、即座にやります！とお返事したのを覚えています」とオファーを喜んだ。

そして「こんなビジュアルになるとは、笑」と笑い、役柄の姿を披露。ド派手な髪と個性的なファッションだ。

「魅力溢（あふ）れるキャストの皆さんと、真っ直ぐ作品に向き合っているスタッフの皆さんとご一緒できて幸せでした」とつづり、「１０月１日水曜日、22時スタートです。ぜひ、秋の夜長にご覧ください。その頃はもう少し涼しくなっているはずです」と呼びかけた。

ネット上では「凛子さんのおばば可愛すぎる」「菊地凛子様ドラマ決まった！嬉（うれ）しい〜ビジュアル可愛すぎるでしょ」「菊地凛子さんのおばば、すごく気になります」「おいおいおい最高かよ。見ようと思ってたあの豪華ドラマに菊地凛子さん新キャストじゃないか」と反響が寄せられた。

プライベートでは２０１５年に俳優の染谷将太（３３）との結婚を発表。１６年１０月に第１子、１９年３月に第２子出産を報告している。