「瑠璃の宝石」7巻が本日発売！ 秘蔵イラストが載った「公式図鑑」も同日刊行TVアニメ放送中のサイエンスアドベンチャー！
【「瑠璃の宝石」7巻】 9月12日 発売 価格：858円 【「瑠璃の宝石 公式図鑑 鉱物生活のススメ」】 9月12日 発売 価格：1,485円
KADOKAWAは、マンガ「瑠璃の宝石」の7巻を9月12日に発売する。価格は858円。また同日には、「瑠璃の宝石 公式図鑑 鉱物生活のススメ」も1,485円で発売される。
本作は宝石が好きな女子高生・谷川ルリが、鉱物学専攻の大学院生・荒砥ナギと出会い、鉱物採集に夢中になっていくサイエンスアドベンチャー。7月よりTVアニメが放送されている。
7巻ではルリが化学部の部長に文化祭での協力を頼まれたり、友人・笠丸と紫水晶の産地を探したりと、石好きの輪が広がっていく展開が描かれる。
さらにナギと伊万里の出会いを描くエピソードや、描き下ろしコラム、特別掌編も収録される。
知りたい気持ちが、世界を広げてくれた――。
また「瑠璃の宝石 公式図鑑 鉱物生活のススメ」には、作中に登場した鉱物の実物写真や解説、初出しのキャラクタープロフィール、著者の渋谷圭一郎氏が描いてきた秘蔵イラスト、地学を愛するクリエイターからのトリビュートイラストなどが掲載されている。
