画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000898/）より

【「瑠璃の 宝石 」7巻】 9月12日 発売 価格：858円 【「瑠璃の 宝石 公式図鑑 鉱物生活のススメ」】 9月12日 発売 価格：1,485円

KADOKAWAは、マンガ「瑠璃の宝石」の7巻を9月12日に発売する。価格は858円。また同日には、「瑠璃の宝石 公式図鑑 鉱物生活のススメ」も1,485円で発売される。

本作は宝石が好きな女子高生・谷川ルリが、鉱物学専攻の大学院生・荒砥ナギと出会い、鉱物採集に夢中になっていくサイエンスアドベンチャー。7月よりTVアニメが放送されている。

7巻ではルリが化学部の部長に文化祭での協力を頼まれたり、友人・笠丸と紫水晶の産地を探したりと、石好きの輪が広がっていく展開が描かれる。

さらにナギと伊万里の出会いを描くエピソードや、描き下ろしコラム、特別掌編も収録される。

また「瑠璃の宝石 公式図鑑 鉱物生活のススメ」には、作中に登場した鉱物の実物写真や解説、初出しのキャラクタープロフィール、著者の渋谷圭一郎氏が描いてきた秘蔵イラスト、地学を愛するクリエイターからのトリビュートイラストなどが掲載されている。

画像はKADOKAWAの作品ページ（https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000902/）より

