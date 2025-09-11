フジテレビ系連続ドラマ「愛の、がっこう。」（木曜・後１０時）第１０話が１１日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

ラスト２分で大混乱だ。愛実（木村文乃）の父・誠治（酒向芳）が、一人暮らしを始めた愛実の家を突然訪れる。中にいるカヲル（ラウール）を罵倒した。そして「高校も出ていないそうだな。そんなことは言い訳にはならない。学校には出ていなくても地道に働いている人が大勢いる。君はそういう道もあきらめ、楽な道を選んだ人間だ！」と怒鳴った。

愛実が「やめて！」と止めると、誠治は「このクズをかばうのか！」「私の大事な娘に汚い手でさわるな！」と絶叫。そして「夜の商売からは足を洗え。中卒でも、受け入れてくれる専門学校もあるはずだ。まずはそういうところに入って、一生食っていける仕事を見つけろ！」。それを聞いたカヲルは「がっこう…」と戸惑う。誠治は「学歴が重要だって言ってるんじゃない。努力できるかどうかを見せてほしいと言ってるんだ！それが男としてのけじめだろう」と言い放ち、出て行った…。

ネットは「そっち？？」「あ、あれ？パパ？？」「え？それは、そしたら認めてやるってこと？」「えーーーーー！！！パパーーー！？？？」「えっ？急展開？？？？わかんない早すぎる」とまさかの発言に大混乱。「まって、、ごめんクソジジイとか言ってごめん、、、パパなりに応援してるの、、？？」「や、待って待って、なんだよこの展開」「どうした、父親。急に認めようとしてる？」「賛成してくれたの？」と驚きが止まらなかった。