ジェームズ・ガンは、新DCユニバース映画『スーパーマン』続編となる『マン・オブ・トゥモロー（原題）』の新たな重要情報を投下した。

『スーパーマン』では、地球にやってきてから3年目のスーパーマン／クラーク・ケントを目の敵にするレックス・ルーサーとの激しい戦いが描かれた。その続編的位置付けとなる『マン・オブ・トゥモロー』についてガンは、「さらなる脅威に立ち向かうため、レックス・ルーサーとスーパーマンがある程度力を合わせなくてはならなくなる物語」と米と明かしている。「実際はもっと複雑な話なのですが、それが大きな要素です」。

さらにガンは「スーパーマンの映画であり、同時にレックスの映画でもある」と続け、ニコラス・ホルトが演じるレックス・ルーサーにも大きな焦点が当たることを示唆。「ニコラス・ホルトとの仕事がとても良かったんです。悲しいことに、レックスというキャラクターに共感した」と惚れ込みを語った。

この企画はのものだが、2026年4月より撮影を開始する予定であることも明らかになった。公開予定日は2027年7月9日だ。さらに2026年6月には『スーパーガール』も公開予定。しばらくはDC新作映画の話題に事欠かない。

『スーパーマン』は大ヒット公開中。

Source