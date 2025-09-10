この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「コレだけは理解しろ...Z世代のヤバい価値観とAI革命に取り残される人たちの特徴を教えます」と題し、実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。佐野氏は、AI革命と世代格差、そして雇用の行方を、歴史と現在を往復しながら立体的に語る。



冒頭で佐野氏は、米国の雇用データから読み取れる兆候に触れ、格差は世代間だけでなく同世代内でも拡大していると指摘する。AIやデジタル技術に適応した若年層が評価される一方、同世代でもスキルの有無で明確な分岐が生まれているという。長期目線では「10年後や20年後には、今の30代・40代が“無能”と評される時代が来てもおかしくない」と危機感を示す。



佐野氏は自身をデジタルネイティブ世代と位置づけつつ、下の世代がAIネイティブとして台頭している現実を強調する。背景には、技術の波が来るたびに構造が入れ替わる“世代ガチャ”がある。印刷革命、電力革命、ラジオやテレビ、PC、インターネット、スマートフォン――歴史をたどれば、波に乗れた層が報酬と地位を引き上げ、乗り遅れた層は周縁化されてきた事実が見える。現在の波では、Databricks、Meta、Roblox、Scale AI などで若手の需要が高く、年俸100万ドルに達する事例も出ているという。



同時に、AIで「便利になった」だけでは足りないという。重要なのは、出力の正確性を検証し、誤りを批判的に扱う力である。すでに子どもの段階で、ChatGPTの出力を“AIらしく見せない”工夫を議論する場面が生まれており、大学でもAIの誤りを検証する訓練が進む。こうした環境に育つ世代に、使い方だけで勝つことは難しいという冷徹な見立てが提示される。



年齢による吸収速度の差は現実である一方、学習量で埋める余地はある。佐野氏は「30代を超えてから頭の回転が落ちている自覚がある」としつつ、毎年、1日の勉強時間を5分ずつ増やすルールを続けていると明かす。日本は雇用慣行の面で寛容な側面が残るが、構造変化に抗う理由にはならない。学習を止めた瞬間に周回遅れになるという前提で、生存戦略を更新すべきだと結ぶ。



本動画では、若年層内の分岐がなぜ起きるのか、歴史の連続性の中で今のAI革命をどう位置づけるべきか、そして個人が今からどのスキルと学習姿勢を選ぶべきかが、具体例を交えて整理される。表面的な“便利さ”の先にある条件を、ぜひ動画で確かめてほしい。視点が一段上がり、今の自分の立ち位置と次の一手が見えてくるはずだ。