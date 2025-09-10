この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系Youtuberのサイさんとつるみんさんが、YouTube動画「【ヴェノム:ザ・ラストダンス】絶賛と酷評が入り混じる完結作の初見ネタバレ感想(良かった点・残念だった点）」で、SSU最新作『ヴェノム:ザ・ラストダンス』を0時上映で観た直後の新鮮な感想を語った。5作目となるヴェノムシリーズは公開前から評価が厳しかったものの、「音楽の使い方めっちゃ上手かったなっていうのがあって」とつるみんさんが絶賛する場面も。



つるみんさんは「ずーっと楽しかった。シリーズの中で一番好きだったかもしれない」と語り、その要因として音楽の印象的な使い方をあげる。劇中でクイーンの「Don't Stop Me Now」やデヴィッド・ボウイの「スペース・オディティ」、Maroon5の「Memories」がシーンに絶妙にマッチしていたことに着目し「すごい曲の使い方が、今回良かったな」と強調。「トムいじりが多かった」という映画内の小ネタや、VFXのクオリティについて「映像の美術っていうのは、すごかったなっていうのがあって、すごく細かいところまでVFXは一切手抜きがなかった」と高評価を与えた。



サイさんは一方で、構成や展開の面で不満を漏らす。「ジャンルが、空気感が全然合ってなくて」と指摘し、「特殊部隊が到着するシーンがギュッとして無理矢理感ある」とテンポの粗さに言及。また、終盤のゼノファージによるバトルパートでは「もっと戦闘シーン見たいし、もっと寄生した人間とやりとりも見たい」と物足りなさを述べたが、同時に「ゼノファージのビジュアル、捕食シーンの気持ち悪さは良かった」と一部分には満足感も表した。



ラストに向けては「ヴェノムが体を張って犠牲になるシーンや、さりげない伏線回収があった」と感想を述べながら、「もしこれを投げやりで終わらせたんだったら、ちょっと黙っておけないよ」「ちゃんとそれなりの続編というか、トムホ版スパイダーマンとのクロスオーバーにも期待している」と締めくくった。

映画を熟知した二人ならではの、愛のある賛否両論が印象的なレビューとなった。