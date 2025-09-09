午前：債券サマリー 先物は続伸、米債券高が追い風も上値重い 午前：債券サマリー 先物は続伸、米債券高が追い風も上値重い

９日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。前日に米長期金利が低下したことが追い風となったが、国内の政治情勢を巡る不透明感から上値は重かった。



米労働市場の減速が意識されるなか、１６～１７日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が強まっており、８日の米長期債相場が４日続伸（金利は低下）した流れが東京市場に波及。また、国内政局の不安定化で日銀の利上げ再開が遅れるとの見方もあり、債券先物は朝方に一時１３８円２７銭まで上伸した。ただ、きょうにも自民党が石破茂首相（自民党総裁）の後任を決める総裁選の日程と方式を決定する見通しで、模様眺めムードが広がりやすいことから買いの勢いは徐々に後退。日経平均株価が続伸したことも債券の重荷で、午前１０時１０分すぎには１３８円０５銭まで伸び悩む場面があった。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比３銭高の１３８円０７銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．５４０％に低下し、その後は前日に比べて０．０１５％低い１．５５５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS