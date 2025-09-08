iPhone 16e『月額1079円で通信料、通話料込み』に、楽天モバイルが10万円の最新iPhoneを格安で使える大幅値下げ
楽天モバイルがiPhone 16eをさらに安く使えるようにしてしまいました。詳細は以下から。
◆最新の廉価版iPhone、よりリーズナブルに
楽天モバイルの報道発表資料によると、同社は本日から「超おトク！Rakuten最強プラン契約＆iPhone買い替え超トクプログラム利用特価」キャンペーンを開始したそうです。
これは新規契約およびMNP、またはMVNOの楽天モバイルからプラン変更したユーザーに対して、iPhone 16eの128GBモデルを2年間にわたって月額1円で利用できるようにするもの。
同社は6月からiPhone 16eを月額980円で利用できるキャンペーンを展開してきましたが、ついにタダ同然の負担額になりました。
iPhone 16eが楽天モバイルお申し込み＋48回払い（買い替え超トクプログラム）で1円/月〜！ | キャンペーン・特典 | 楽天モバイル
◆楽天モバイルの安価な料金プランと抜群の組み合わせに
また、ここでおさらいしておきたいのが楽天モバイルの料金プラン。
3GBまでなら月額1078円、データ使い放題でも月額3278円で済むほか、家族割を適用すれば110円引きとなるため、うまくすれば本体代と通信料金込みで月額1000円を割ることができるわけです。
Rakuten Linkを使った携帯電話や固定電話への通話が無料になるなどの特典もある楽天モバイル。
他社のように「通信料金を抑えるには光回線とのセット割引が必要」といった条件もないため、Apple Intelligenceに対応した最新iPhoneをとにかく安く使いたいのであれば、間違いなく有力な選択肢です。
