マクドナルド、9・12からハッピーセット販売 初日は“対面のみ”変更へ 一部日程で個数制限も「転売目的の大量購入や、食品の放置を防ぐため」
日本マクドナルドは9日、公式サイトにて、12日から販売開始する4種のハッピーセットについて、販売方法の変更と、一部日程で個数の制限を設けることを発表。「転売目的の大量購入や、食品の放置を防ぐため」と説明した。
【画像】次回ハッピーセット「マイメロディ＆クロミ」「プラレール」（一覧）
対象は、ハッピーセットのおもちゃ2種「プラレール」「マイメロディ＆クロミ」と、ほんのハッピーセットの2種「シナモロールとあそぼう！」（絵本）、「月 宇宙なんちゃら こてつくん」（図鑑）となる。
販売方法について、「店頭（レジカウンター・タッチパネル式注文端末）およびドライブスルーのみとし、当日のモバイルオーダー※2、宅配サービス※3での販売は停止させていただきます」と発表。ドライブスルー受け取りのモバイルオーダーも、ハッピーセットの販売は停止に。また宅配サービスは、「マックデリバリーサービス」のほか、各社フードデリバリーサービスもハッピーセットの販売は停止となる。
さらに13日以降についても、「12日(金)の販売状況をふまえ適切な対応を判断してまいります」と加えた。
なお、ハッピーセット以外の商品は、上記期間中も通常通りモバイルオーダー、「マックデリバリーサービス」含む宅配サービスにて購入できる。
個数制限については、「第1弾」となる12日（金）から15日（月・祝）の4日間と、「第2弾」となる26日（金）から28日（日）の3日間において、「ハッピーセット」「ほんのハッピーセット」ともに1グループ1会計、それぞれ3個までと制限。「プラレール」「マイメロディ＆クロミ」「シナモロールとあそぼう！」「月 宇宙なんちゃら こてつくん」それぞれ3個までとなり、「4個以上のご購入はお断りいたします。また、同じお客様グループによる複数回のご購入もお断りいたします」と説明した。
最後に「日頃よりマクドナルド店舗やモバイルオーダー、マックデリバリーサービスをご利用いただいているお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご了承をいただけますようお願い申し上げます」と呼びかけ。「マクドナルドは、食品の放置・廃棄を容認しません。ハッピーセットの転売目的での購入や再販売、その他営利を目的としてのご購入や、上記ルールやマナーをお守りいただけないお客様のご利用を固くお断りいたします」と宣言した。
