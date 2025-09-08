冷えに悩む女性の心強い味方、ニットランジェリーブランド「nainen（ナイネン）」がついに楽天市場に公式ショップをオープンしました。透かし編みを取り入れた唯一無二のデザインで、肌にやさしくフィットしながら体を自然と温めてくれるのが魅力。9月11日までの期間限定で全商品15％OFFのオープニングセールも開催中です♡体温を1℃上げるランジェリーで、日常をもっと心地よく楽しんでみませんか？

夏も冬も快適に寄り添うラインナップ



ハーフトップブラ

ナイネンの「ハーフトップブラ」（\5,830税込）はパッド付きでそのまま着用でき、夏も快適な丈感が魅力。

ハーフフレアパンツ

「ハーフフレアパンツ」（\6,050税込）は裾がフレアで涼しげなのにお腹は冷やさない優秀アイテムです。

Vネックカーディガン

「Vネックカーディガン」（\7,920税込）は室内の冷房対策にさらっと羽織れて、ストレスフリーな着心地が嬉しいポイント♪

“体温を1℃上げる”ナイネンのランジェリーが楽天市場に登場♡

セット販売や巾着で特別感も♡



3点セット

冷え対策がしっかり叶う「3点セット（モカ／ホライゾングリーン）」は、ブラ・パンツ・カーディガンが揃って特別価格に。

さらにプレゼント用オリジナル巾着もあり、ギフトにもぴったりです。腹巻きロングパンツやキャミソールなど単品でもラインナップが豊富。

今ならオープニングセールで全商品15％OFFと、見逃せないタイミングです。

温活をもっとおしゃれに楽しんで♡



体温を1℃上げることをコンセプトに誕生したナイネンのランジェリーは、温活アイテムでありながらデザイン性も抜群。着るだけで冷えから守られる安心感と、女性らしいシルエットを両立しています。

楽天市場での公式ショップオープンを記念したセールは9月11日まで。自分へのご褒美や大切な人への贈り物に、心も体もあたたまるナイネンのアイテムをぜひチェックしてみてください♡