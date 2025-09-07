神戸に痛恨アクシデント！ マテウス・トゥーレルが激しいタックルで一発レッド！VARが介入しOFRで確認も判定は変わらず【ルヴァン杯】
Jリーグは９月７日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の４試合を各地で開催。ノエビアスタジアム神戸では、ヴィッセル神戸と横浜FCが対戦している。
第１戦は横浜FCが２−０で勝利。２点を追いかける神戸に、26分にアクシデント。マテウス・トゥーレルが持ち出したボールが長くなり、カットしようとした横浜FCの小倉陽太に対し、M・トゥーレスが激しいスライディングタックル。主審はレッドカードを提示する。
だが、その後はVARが介入し、主審はオンフィールドレビューで確認。それでも判定は変わらず、神戸の背番号３はピッチを去ることに。
前半は０−０のスコアレス。数的不利の神戸は難しい戦いを余儀なくされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
第１戦は横浜FCが２−０で勝利。２点を追いかける神戸に、26分にアクシデント。マテウス・トゥーレルが持ち出したボールが長くなり、カットしようとした横浜FCの小倉陽太に対し、M・トゥーレスが激しいスライディングタックル。主審はレッドカードを提示する。
だが、その後はVARが介入し、主審はオンフィールドレビューで確認。それでも判定は変わらず、神戸の背番号３はピッチを去ることに。
前半は０−０のスコアレス。数的不利の神戸は難しい戦いを余儀なくされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”