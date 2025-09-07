9月5日、6人組アイドルグループHey! Say! JUMPの山田涼介が、人気ルームウェアブランド『gelato pique（ジェラートピケ）』の2025年秋冬コレクションのモデルへの起用が発表された。公開されたビジュアルは早くも大きな話題を呼んでいる。

「今回のキャンペーンは『JOEL ROBUCHON （ジョエル・ロブション）＆ gelato pique』のコラボレーション10周年を記念したものです。第一弾ビジュアルとして公開されたのは、ハート型のアニバーサリーロゴが刺繍された『gelato pique』定番のニット上下に黒縁メガネを合わせた山田さんの姿でした。柔らかい雰囲気と知的な印象を同時に放ち、ブランドの世界観を鮮やかに体現していました。

続いて、オフホワイトでシルク100％のシャツとパンツ姿も披露され、大人びた山田さんの表情に注目が集まっていました」（ファッション誌ライター）

そのほか、プルオーバーやカーディガン姿も披露。その中でも特に山田のメガネ姿が大きな評判を集めている。実際にXでは、

《メガネ山田涼介様やばい。ぶっ刺さってる、、、》

《どの男に着せてもぶりっこしてるキモ男になってなんやこれって感じだったのに山田涼介は似合っていて流石》

《同じ人間…？》

と驚きと称賛の声が続出した。

「『gelato pique』は“大人のデザート”という独自のコンセプトを築いてきたブランドです。そこに山田さんの起用は、ファッションとアイドル性を融合させる試みといえます。公開直後から大きな反響を呼んでいるのも頷けます」（前出・ファッション誌ライター）

山田は8月26日に自身のInstagramの投稿内でも「gelato pique」を着用しており、これには《匂わせだったのか》との声も広がっている。

「山田さんはすでにTiffany、メイベリン、JO MALONEといった世界的ブランドのアンバサダーを務めています。そこに『gelato pique』が加わったことで、彼がいかに幅広い世界観を体現できるかを物語っています。単なるアイドルを超えた“ファッションアイコン”としての存在感を示していますね」（芸能ジャーナリスト）

ただ、Hey! Say! JUMPは8月28日にメンバーの中島裕翔が即日引退を発表するという衝撃的な出来事があったばかり。グループを取り巻く空気が沈むなかでの朗報は、ファンにとって大きな救いとなっている。

「悲しいニュースの直後に、こうした華やかな話題が届いたのはいいことです。グループとしての逆境を乗り越えながら、個人でブランドとのつながりを広げていく山田さんの姿は、ファンにとって希望になっているでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

X上では《発売日が待ち遠しい！》といった期待の声も多数寄せられており、9月12日の発売開始とともに完売は必至となりそうだ。