【30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 9月13日 発売予定 価格：5,060円 【30MS 和泉愛依】 9月13日 発売予定 価格：4,180円 【30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]】 9月13日 発売予定 価格：2,420円

「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージ画像

　BANDAI SPIRITSは、9月13日発売予定のプラモデル「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」などのパッケージ画像を公開している。

　今回「30MS」シリーズの公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて、「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」「30MS 和泉愛依」「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]」のパッケージ画像を初公開しており、それぞれポーズを決めた姿を確認することができる。

「30MS 和泉愛依」パッケージ画像

「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]」パッケージ画像

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2019