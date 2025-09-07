美少女プラモ「30MS」より「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」など3商品のパッケージ画像初公開！9月13日発売予定
「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、9月13日発売予定のプラモデル「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」などのパッケージ画像を公開している。
今回「30MS」シリーズの公式Xアカウント「30 MINUTES SISTERS 公式SNS」にて、「30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」「30MS 和泉愛依」「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]」のパッケージ画像を初公開しており、それぞれポーズを決めた姿を確認することができる。
「30MS 和泉愛依」パッケージ画像
「30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]」パッケージ画像
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) September 7, 2025
2025年9月13日(土)発売予定✨
■30MS 星井美希 (20th Anniv. YOU AND アイ！)
詳細はこちら🔽https://t.co/O2Ixu4dQ28
遂に13日(土)発売です❣️
ブレインの皆さん、そしてプロデューサーの皆さん、発売お楽しみに👍#idolmaster #アイマス20周年イヤー #30MS pic.twitter.com/GS3QtrMiOy
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) September 7, 2025
2025年9月13日(土)発売予定✨
■30MS 和泉愛依
詳細はこちら🔽https://t.co/jyk5pLXFIr
ブレインのみなさん！
そしてプロデューサーのみなさん！発売をお楽しみに😆#シャニマス #和泉愛依 #30MS #30ML pic.twitter.com/RqZJk5ucbr
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) September 7, 2025
2025年9月13日(土)発売予定✨
■30MS オプションボディパーツ アルファシスターズファンタズム2[カラーC]
詳細はこちら🔽https://t.co/sc0vdP3PFx#シャニマス #30MS #30ML pic.twitter.com/D49huUTCWu
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2019