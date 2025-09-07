「乾燥してますよ」水原希子がデリケートゾーンのケアを本気で考えた理由

「私、宇宙人なの」。悪気のない偏見や無意識の差別に出会ったとき、ユーモアを交えて笑って返すようにしていると語るのは、モデルや俳優、デザイナーという“自由な表現者”として、カルチャーと世界を繋ぐ水原希子さん。

このたび、彼女がアンバサダーを務めるフェムケアブランド『iroha』より、水原希子コラボによるデリケートゾーン用ソープの新しい香り『よもぎブレンド』が発売となった。

「女性のセルフプレジャーが当たり前の選択肢となり、堂々と表現できる時代になったんです」

と笑顔を見せる彼女に、今回のコラボアイテムについて、そして誰もが自分らしく生きやすい社会について、率直な言葉で語ってもらった。

水原 希子（みずはら・きこ）

1990年10月15日、米テキサス州ダラス生まれ。兵庫県神戸市育ち。2003年よりモデル活動をスタートし、2010年に映画『ノルウェイの森』に出演。2017年に自身がプロデュースするブランド『OK』を立ち上げ、2021年にはAmazon Prime Video『キコキカク』で初の番組企画・出演・監修を手がける。2024年にはディレクターを務めるライフスタイル・ビューティーブランド『キークス（kiiks）』がスタートするなど、モデル、俳優のほかデザイナーとしてもマルチに活躍中。

「痩せてるね」「顔小さいね」「細過ぎ」――こうした言葉は、毎日のように言われますし、タクシーに乗ると「日本語話せるんですね、安心した」と言われることもあります。もちろん、それを言っている人たちに悪意はないですし、褒めようとしてくれていたり、心配してくれていたりするのは分かっています。

ただ、これは発言者にある“ポジティブな意図”を、言われた側が理解しているという前提があってこそ成り立つものだと思うんです。「（英語を話すかと思っていたのに）日本語が話せて安心しました」という発言も、そこに悪意はないけれど、言語や文化の“違い”を前にしたときに、つい不安や警戒心が出ちゃう。それって、相手が怖いんじゃなくて、自分の中の分からないことへの不安なんですよね。その発言をした方は、きっと知らない文化や言語、外国人に関して自分の中に不安があって、拒否反応があるんだろうなということをこちらが想像しないといけません。

私に対しては自由に言ってもらっても構わないのですが、毎日のようにそういった言葉をかけられ、全部を真に受けていたらやっぱり疲れてしまいます。

なので最近は、軽いユーモアを交えて「私、宇宙人なんです」と返すようにしています。

それぞれに違いがあるということが一言で伝わるし、自分の心を守るためにも、パーソナルに受け取りすぎないのが大事かなと思っています。

ただ、たとえ言う側が無意識であろうとも、偏見や差別発言を向けられているのが自分ではなく、その場に一緒にいる身近な人だった場合は、「今のままのあなたが好きだよ」とか「そこがいいところじゃん」など、なるべく明るく肯定的な言葉をかけるようにしています。誰かからのそういうフォローで心がほっとするときがきっとあると思うので。

多様なメディアの出現により、多様なロールモデルや価値観が育まれている

私はもともと痩せていて、もりもり食べないと痩せていってしまう体質なんですが、モデルなどの表に立つお仕事をしているので、ファンの人から「希子ちゃんみたいになりたい」と言われることがあります。ジレンマに感じるんですが、それがもし、私の体形についてなのであれば、それはそうならなくていいよって思うんです。

最近、糖尿病の医療用ダイエット薬が、本来の目的とは違った使われ方をしている現状に私は危機感を持っていて、もしヘルシーじゃない方法で、ファンの方が「こうなりたい」と無理をしてしまったら、心配だなと。

造形美の概念みたいなものはこれからも残っていくかもしれないし、それはそれでいいと思いますが、世の中の価値観はどんどんアップデートされていて、美しさの概念だってどんどん変わっていくと思います。

モデル業界でも“美”の基準は単一ではなく、本当に多様な方が活躍されていますよね。みんなそれぞれ違っていいし、そのままで美しい。

芸能の世界も、これまではテレビに出ている人だけが“芸能人”でしたが、メディアが多様化したことで、テレビの基準では起用されなかったような人たちが、ありのままをさらけ出して才能を発揮し、憧れの対象にもなっています。私や上の世代は、主にテレビで外見をイジる笑いが刷り込まれてきましたが、もうそれが笑えないという価値観になってもいますよね。

“かっこいい”、“美しい”の意味も、今までよりさらに大きな意味を持ってきていて、この人はどんなことをしているのか、どういう思想を持っているのかってことも問われているし、そこを引っくるめて“かっこいい人”、“美しい人”って言うようになってきていると思うんです。

たとえばYouTubeやTikTokで活躍している人たちは、造形の美しさだけではバズっていない。それぞれがユニークで、一つの基軸で判断されない存在がアイコンになっている。そういう広がりに希望を感じるんです。

トライ＆エラーの繰り返し

私、これまで結構、発信で失敗もあるんです。投稿した後に世間から言われて「あ、これはダメだったんだ」と気づくことが多々あって。ただ、もう世に出てしまっているので、気づいたときには、ときすでに遅し……みたいな（笑）。自分がたとえいいなと思うことでも世間には受け入れてもらえないということもあるので、前例がないことへの挑戦って勇気がいるのだと思います。

性の話も同じ。irohaと一緒に取り組んでいるセルフケアやセルフプレジャーの話題も、「もうこういうことを話しても大丈夫だよね」って、私の中でもGOサインが出せたのは、irohaさんがこの10年以上もの間、社会に働きかけ続けてくれたおかげです。

先陣を切ってくれた先輩や業界などで真摯に取り組んできた方たちがいてくれたからこそ、ようやく今、私のような存在も声を上げられるフェーズに来たんだと思っています。価値観がアップデートされ、理解がある人が増えて、私がirohaの商品を持ってアンバサダーをやっても「そういう時代なんだね」というムードになってきているんだと思うんです。

ケアをするようになって感じた心と体の変化

私がデリケートゾーンのケアということを最初に意識し始めたのは、脱毛で通っていたサロンで「乾燥していますね」と言われたのがきっかけでした。そのときから、顔や髪と同じく、デリケートゾーンも体の一部であり、大切なケア対象なのだと実感するようになったんです。今は専用ソープで洗い、保湿ローション・ミルクなどを肌の調子や季節に応じて使い分け、週1回はスクラブするなど、丁寧にケアするようになりました。

見えない場所だからこそ、無意識のうちに後回しにしてしまうことが多いけど、皮膚が薄く繊細な場所でありながら、生命の誕生に関わる大切な器官。婦人科検診も含め、「ケアすることイコール自分を大切にすること」だと、日々実感しています。

心の面でも変化がありました。20代のころは、周りに言われたことをこなすだけで、自分の気持ちに向き合う余裕がなかった。今は、自分のために時間を使うことで、充実感や落ち着きを感じられるようになりました。丁寧にデリケートゾーンのケアをしていると、「大人になったなあ」と思えるんです。

懐かしい記憶と重なる安心する香り

性についてのこともオープンに話せるといいなとはずっと思っていましたし、女性のセルフプレジャーについては、実はirohaが誕生したときから注目していました。もう10年以上前になるんですが、当時、アダルトショップを訪れたことがあって。そのとき、店頭に並んでいたirohaのアイテムを見て、「なんてかわいいんだろう！」って感動したんです。見た瞬間に、これは“女の子のためのものだ”って直感で分かって、セルフプレジャーのための商品を、こんなに愛らしく、堂々と届けてくれるブランドがあるんだってことに胸が熱くなりました。

今回、そんなirohaさんとデリケートゾーン用ソープでコラボの香りを作らせてもらったんですが、私が一番こだわったのは、日本人にとって馴染みがあり、かつデリケートゾーンにやさしい植物を使うことでした。私が立ち上げたスキンケアブランド『kiiks』を始めるときに、日本のハーブや植物の力を学んでいたのですが、そこで学んだ知識を今回のirohaさんとのコラボ商品でも活かしたいなと思いました。

香りのメインに選んだのは、“よもぎ”。日本でも親しまれていますが、韓国でも有名なんです。そして、香りに“記憶”を重ねるということも意識しました。

今回、いくつかサンプルを作ったのですが、その中でirohaさんからご提案された“しょうが”の香りを試したとき、ふと子どものころの記憶が蘇ったんです。母と電車に乗るたびに、売店で買ってもらった飴の香りにそっくりで。

強すぎず、どこか懐かしくて安心感のあるやさしい香り。これならすでに発売されているほかのフレーバーとの差別化にもなるし、誰しも経験したことがあるような懐かしい記憶に結びつく香りなら、セルフケアの体験に深みを加えてくれると感じたんです。ただの洗浄料ではなく、肌にも記憶にもやさしく働きかけるような商品になったと思います。

評価の軸が一つではない、本当の意味で多様性が実現できる社会を目指して

普段、自分が“女性である”と強く意識して生きているわけではないですが、男性と女性、それぞれ不利になる場面は社会の中にあると思います。個人的には、女性であることで不利な経験をしたことはあまりないですが、女性がもっとオープンに性やセルフプレジャーの話ができるようになれば、男女ともにお互いをもっと理解できるようになるだろうし、余計な気を遣わなくて済んで、より生きやすくなると思います。

そして、“評価の軸”が一つじゃないというのが本当の意味での多様性。「いろんな人がいる」ということを、みんなが当たり前のように受けとめられる社会は、やっぱり理想です。痩せていても、ぽっちゃりしていても、背が高くても低くても、どんなジェンダーでも、どんな生き方でも。それぞれの人が尊重される社会になってほしいです。

2025年、私がirohaのアンバサダーとなり、女性のセルフプレジャーについて話せる時代になりました。ここからまたさらに新しい価値観が繋がっていくのかなと、10年後が楽しみです。

Photo: Masami Sano(KiKi inc.) Styling:maiko shibukawa Hair & Make-up: Sakie Miura(FLEURI) Interview & Text: Yumiko Ito

「鹿児島行こうよ！って」水原希子とローラが”放棄耕作地”から生み出したもの