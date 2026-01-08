1年の終わりに差しかかる2025年12月26日、女優の米倉涼子が、自宅に捜査機関が入ったことを認める声明を出した。今後の芸能活動に意欲を見せていたが、米倉の出演するCMには “異変” が──。昨年10月の「文春オンライン」は、米倉が厚労省関東信越厚生局麻薬取締部の捜査を受けているという、衝撃的な内容を報じた。「記事によれば、8月に自宅マンションへの家宅捜索がおこなわれ、米倉さんはその2日後にヨーロッパを周遊し