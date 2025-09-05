アイスの実×GREEN SPOON♡アサイーボウルが新登場！

長く愛される「アイスの実」から、ヘルシー志向の方にぴったりな新作が登場します。江崎グリコとウェルネスブランド「GREEN SPOON」がコラボした「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、人気スムージーをヒントに開発されたひとくちジェラート。甘酸っぱいアサイーに果肉やシードの食感を加え、後口すっきりと仕上げた特別な味わいです。

GREEN SPOONとコラボした特別フレーバー

1986年の発売以来、多くのファンに愛され続けている「アイスの実」。今回発売される新作「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、GREEN SPOONの人気スムージー「Sing Girl」から着想を得ています(※3)。

アサイーピューレにブルーベリー果汁とバナナピューレを合わせ、りんごやいちごの果肉を加えることで、まるで本物のアサイーボウルのような贅沢な味わいを再現しています。

※3 本商品と「Sing Girl」の使用原料は異なります

お手軽に味わえるアサイーボウル気分

「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、84ml（7ml×12コ）の食べやすいサイズで227円前後（税込）。一粒で濃厚な甘酸っぱさと果実感が広がり、忙しい日常のちょっとしたご褒美にぴったりです。

2025年9月9日（火）からファミリーマートで先行発売され、10月6日（月）からはスーパーやドラッグストアでも購入可能(※1,2)。手軽にヘルシーな気分を楽しめる新定番になりそうです♪

※1 一部店舗を除く

※2 スーパー、ドラッグストアなど

爽やかに楽しむ秋の新作

「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、アサイーと果実の味わいをひと粒に閉じ込めた新感覚ジェラート。

GREEN SPOONとのコラボにより、ヘルシーでありながら満足感のある仕上がりになっています。ちょっと疲れた日のリフレッシュタイムや、仕事の合間の気分転換にもぴったり♡

秋の新作で、自分らしいご褒美時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。