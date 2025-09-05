文部科学省待務母官になりきった脳科学者・茂木健一郎、デジタル教科書に「AIセーフティーの最先端は文科省の検定」持論展開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「文部科学省の待務母官、学屋進です。デジタル教科書の検定について。」で、文部科学省待務母官になりきった脳科学者・茂木健一郎さん（学屋進になりきった茂木健一郎）が、デジタル教科書の新たな検定方針について語った。動画の冒頭で「ご無沙汰しています、文部科学省の待務母官、学屋進でございます」と自らを紹介し、“文部科学省が今回、デジタル教科書のQRコードからアクセスするコンテンツについても、教科書検定させていただくことになりました”と、最新トピックを明らかにした。
学屋進さんは日本の教科書検定制度について、「とにかく徹底的に内容を子どもたちが間違いないように、内容を精査するということになっている」と安全重視の姿勢を強調した一方、「その分薄いんですけどね」と現状へのツッコミも忘れない。さらに、デジタル教科書の特徴として「インターネット飛べるわけですから、どんな内容でも見れるわけですよね」と危機感を示し、「グーグルさんの検索で飛べるコンテンツは全部検定したい」と本音をのぞかせた。
しかし現実的な壁について「日本国民1億2千万人いますけど、だいたい5億人ぐらい（検定官が必要になる）」とし、「私も言っていておかしなこと言ってると思いますけどもね」と自虐気味に語る場面も。この理屈が、YouTubeやTikTokのコンテンツまで検定範囲に含める“非現実ぶり”をユーモアたっぷりに解説した。
また、話題はAIにも。「オープンAIさんのチャットGPTっていうんですか、あの文章もちょっと出す前に検定させてくれないかと。これが本当のガードレールだと。AIセーフティーの最先端は文部科学省の検定だ」と、時事ネタを交えた持論を展開。AIと教育行政のかかわりについて独特の視点を披露した。
最後は「以上ですね、学屋進から文部科学省の安心安全の施策の最先端、デジタル教科書でQRコードで飛ぶコンテンツについても検定するぞとお話しさせていただきました。いやー、文部科学省はね、どこまで検定するつもりなんですかね」と動画を締めくくり、文科省の“検定防衛線”の行方に含みを持たせていた。
