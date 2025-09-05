この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『包丁アーティストにインタビュー』で、包丁アーティストさんが自身のキャリアや夢、日々のやりがいについて忌憚なく語った。インタビューの冒頭、46歳の包丁アーティストは「貯金が聞いてもいいですか？」との問いに「全部奥さんが管理していて、一切教えてくれないんです」と笑いながら答えた。包丁アーティストという珍しい肩書について問われると、「包丁職人の人に、こういうデザイン考えたんで作ってくださいとか、こういう風に木を藍染めしてください、とお願いして、自分のブランドで売る」と活動内容を説明。もともとは製造業の海外営業として世界中を飛び回っていたものの、「ある日何を思い立ったか、スーツを脱いで包丁を握った」と劇的な転機を明かした。仕事のやりがいについては、「結構承認欲求が満たされるっていうか」と率直な想いを語る。職人との関係性については「難しい人って自分を守ってるんで、その人の褒めてほしいことを見つける作業」と意外な秘訣を披露。「見られても大丈夫なトークですか？」との質問には「ギリギリ大丈夫です。精神整備仕事してるだけです」と笑いを誘った。収入についてはユーモラスに「刻んだ玉ねぎの数×1円みたいな。夢はあるということで」と答え、視聴者の興味を引いた。最後に将来の夢を問われると、「世界一の包丁アーティストになること」と力強く宣言。さらに「子ども食堂とか新しい農業とか始めたんで、ノーベル平和賞を取りたい」と野心的な目標も語り、動画は明るい雰囲気で締めくくられた。