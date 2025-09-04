¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¹ß¤ë¤âÄÃ°µ¤Ê¤é¤º¡¡ÈÄÌîÄ®¤Î»³²Ð»ö9ÆüÌÜ¡ÚÆÁÅç¡Û
ÈÄÌîÄ®¤Î»³²Ð»ö¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é9ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë9·î4Æü¡¢ÂæÉ÷ÀÜ¶á¤Î±Æ¶Á¤«¤é¥Ø¥ê¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¡¢ÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤Ç9ÆüÌÜ¡¢¸½¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â±«¤Ï¹ß¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡×
¡Ö¸©Æâ¤Ïº£¸å¡¢ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÄÃ°µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¸áÁ°11»þ¤´¤í¤ÎÈÄÌîÄ®¡¢»³²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
ÀÜ¶á¤¹¤ëÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢4Æü¤Ï8·î28Æü¤Î¸©¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¼«±ÒÂâ¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë±«¤ÎÅþÍè¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³²Ð»ö¤Ï8·î27Æü¤ËÈ¯À¸¤·¡¢Ìó3.1¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ò¾Ã¼º¡¢¡ÖÇ®¸»¡×¤Ë¤è¤ë±ä¾Æ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¸á¸å¤«¤éÂæÉ÷15¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÄÃ°µ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£