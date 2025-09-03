湘南vs広島 スタメン発表
[9.3 ルヴァン杯準々決勝第1戦](レモンS)
※19:00開始
主審:飯田淳平
副審:赤阪修、中澤涼
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 81 吉田舜
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
MF 18 池田昌生
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 66 松本大弥
MF 25 奥埜博亮
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 10 鈴木章斗
FW 28 太田修介
控え
GK 31 真田幸太
DF 23 松本果成
DF 33 高橋直也
DF 4 舘幸希
MF 15 奥野耕平
FW 29 渡邊啓吾
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
FW 9 小田裕太郎
監督
山口智
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 33 塩谷司
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
MF 14 田中聡
MF 13 新井直人
MF 6 川辺駿
MF 18 菅大輝
FW 35 中島洋太朗
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 21 田中雄大
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 9 ジャーメイン良
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:飯田淳平
副審:赤阪修、中澤涼
<出場メンバー>
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 81 吉田舜
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
MF 50 藤井智也
MF 18 池田昌生
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 66 松本大弥
MF 25 奥埜博亮
FW 27 ルイス・フェリッピ
FW 10 鈴木章斗
FW 28 太田修介
控え
GK 31 真田幸太
DF 23 松本果成
DF 4 舘幸希
MF 15 奥野耕平
FW 29 渡邊啓吾
FW 72 二田理央
FW 77 石井久継
FW 9 小田裕太郎
監督
山口智
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 26 チョン・ミンギ
DF 33 塩谷司
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
MF 14 田中聡
MF 13 新井直人
MF 6 川辺駿
MF 18 菅大輝
FW 35 中島洋太朗
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
控え
GK 21 田中雄大
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 9 ジャーメイン良
監督
ミヒャエル・スキッベ