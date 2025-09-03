¡ÖX¥Ç¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤È¢þÆü¡×ºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤ò¼Â¶·¤·¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤¿¥µ¥ìÉ×¡¢"²Ã³²¼Ô¤À¤Ã¤¿²áµî"¤«¤é¸ì¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë
46ºÐÃËÀ¡¢¥µ¥ì¥Þ¥¯¥êÉ×¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÉÔÎÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï2²óÌÜ¤Î·ëº§¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤À¤¬¡¢1²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ï¼«¤é¤ÎÉÔÎÑ¤¬¸¶°ø¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£"²Ã³²¼Ô"¤È"Èï³²¼Ô"¡¢Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
ºÊ¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¤«¤éÎ¥º§¤Ë»ê¤ë²áÄø¡¢¤½¤·¤ÆX¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¥º§¼Â¶·¡×¡£¥µ¥ì¥Þ¥¯¥êÉ×¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë"ÉÔÎÑ¤Î¥ê¥¢¥ë"¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡ü¥±¥ó¥«¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²È¤ò½Ð¤ë¡×¤ÈË½¤ì¤ë¸µºÊ
ÉÔÎÑ¤òµ¿¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¥º§¤Î7¡Á8Ç¯Á°¤«¤é¡¢¥±¥ó¥«¤Î¤¿¤Ó¤Ë²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤ÆË½¤ì»¶¤é¤«¤·¤¿¡£¥É¥¢¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é¡Ø½Ð¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È»ß¤á¤ë¡£Ç¯¤Ë¿ô²ó¡¢É¬¤º·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡×
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢ÉÔÎÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¡Ö¾¡Éé¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ç³Î¿®¤·¤¿ÉÔÎÑ
¤¢¤ëÆü¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤ÈÃËÀ¤¬¿ÆÌ©¤Ë²ñÏÃ¤¹¤ë²»À¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾¡Éé¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÆüÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÅÙ¤âÀöÂõÊª¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÂ«¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤·¤«¤âºÊ¤¬"½ÐÄ¥"¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
Î¥º§ÌäÂê¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¶Ì¿¿Áï»ÖÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¾¡Éé¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ï·èÄêÅª¾Úµò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãû¤·¤òÄÏ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥µ¥ì¥Þ¥¯¥êÉ×¤µ¤ó¤ÏÃµÄå¤ËÍê¤é¤º¡¢¼«ÎÏ¤Ç¾Úµò¤ò½¸¤á¤¿¡£ºÊ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÉ½¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ÎÄ´ºº¡¢3Ç¯´Ö¤Î½ÐÄ¥¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾È¹ç¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¶½Ì£¿¼¤¤»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸Æü¤Ë"½ÐÄ¥"¤À¤È¸À¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤òÄ´¤Ù¤¿¤é1Çñ15Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¹âµéÎ¹´Û¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®¤µ¤¤¾Úµò¤ò¤«¤½¸¤á¤ÆÇ§¤á¤µ¤»¤ëºîÀï¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡×
¶Ì¿¿ÊÛ¸î»Î¤â¡Ö¡Ê¹âµéÎ¹´Û¤Ë¡Ë°ì¿Í¤Ç½ÉÇñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÇ§¤µ¤»¤ë¶¯¤¤¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ü¡ÖÎ¥º§¼Â¶·¡×¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼16Ëü¿Í
Èà¤Ï½¸¤á¤¿¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òX¤Ç¼Â¶·¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¡ØX¥Ç¡¼¤Þ¤Ç¤¢¤È¢þÆü¡Ù¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Ð¥º¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤À¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
ºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï16Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¶Ì¿¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀª¤¤¤¬Î¥º§¸ò¾Ä¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸µºÊ¤ÏºÇ½é¤ÏÄñ¹³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤¤¤ËÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥ì¥³¤Î²»À¼¤ò²ñ¼Ò¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢´ÑÇ°¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡üÉÔÎÑ¡Ö²Ã³²¼Ô¡×¤À¤Ã¤¿²áµî
°ìÊý¤Ç¡¢1²óÌÜ¤ÎÎ¥º§¸¶°ø¤Ï¼«¤é¤ÎÉÔÎÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤òÂè°ì¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
1¿ÍÌÜ¤ÎºÊ¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Î¥º§¸å¤Ï²ñ¤¦¤³¤È¤òµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»ö¼Â¤òX¾å¤ÇÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï°ìÀÆ¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÔÎÑ¤·¤¿Â¦¤Ê¤Î¤ËÈï³²¼ÔÌÌ¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤µ¤é¤Ë¤Ø¤³¤à¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Î¾Êý¤ÎÎ©¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í¤À¤±¤Ê¤éÅö¿ÍÆ±»Î¤ÎÌäÂê¤ÇºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤ò´¬¤¹þ¤à¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤âÉÔÎÑ¤·¤¿Â¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ºÊ¤Î¤³¤È¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É»Ò¤É¤â¤ÏÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÊý¡¢²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤ÏÉÔÎÑ¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×