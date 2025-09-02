ゲームアイテムと交換できるシリアルコード付き！ケンタッキーフライドチキン「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」
ケンタッキーフライドチキンと、大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』がコラボレーション！
ゲームアイテムと交換できるシリアルコードが付いた「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」が「KFCネットオーダー」限定で販売されます！
ケンタッキーフライドチキン「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」
価格：1,000円(税込)
セット内容：オリジナルチキン2ピース、ビスケット、ゲームアイテムと交換できるシリアルコード(回復アイテム2種)〕
※「ゲームアイテムと交換できるシリアルコード」は、KFCネットオーダーで登録されたメールアドレスに購入翌日から1週間以内に送付されます
※シリアルコードは、1アカウント1回までの利用となります
※シリアルコードの入力には、Cygames IDを登録(無料）し、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のゲームアカウントを連携するか「Google Play 版」「DMM GAMES 版」「Steam版」いずれかのゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の登録(無料)が必要です
※スマートフォンでプレイしているアカウントと「DMM GAMES版」「Steam版」とで連携する「データ連携」が可能です
※コラボパックはゲストでも購入できますが、シリアルコード送付、グッズ抽選はログイン購入のみ対象です
販売方法：KFCネットオーダー
※「KFCネットオーダー」でのみご購入可能です
販売期間：2025年9月9日(火)AM2:00〜9月29日(月)各店舗営業終了まで
※販売開始時刻は前後する場合があります
※販売開始時刻より前の予約はできません
販売店舗：全国のケンタッキーフライドチキン店舗
※一部、販売しない店舗があります
※デリバリーでの価格は異なります
2024年の8月に実施され人気を博した、実在する競走馬の名前を冠した魅力的なキャラクター達が登場する大人気ゲーム『ウマ娘』とケンタッキーフライドチキンのコラボレーション。
前回のコラボレーション時に、期間限定キャンペーンとして展開した「KFCさんぽ」がファンから好評を受け、今回いつでも遊べるコンテンツに再登場します！
また、「KFCさんぽ」の再登場を記念して、「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を期間限定で販売。
購入された方全員に、ゲーム内で使用できる「回復アイテム」と交換できるシリアルコードがプレゼントされます。
ケンタッキーフライドチキンの定番メニュー「オリジナルチキン」が詰まったバーレルと、ケンタッキーフライドチキンのスイーツを代表する「ビスケット」の2種類が登場し、ゲーム内でウマ娘たちをサポートします。
さらに、合計300名にオリジナルコラボレーショングッズがあたる抽選も実施されるスペシャルキャンペーンです☆
※バーレルはケンタッキーフライドチキン独自の樽型パッケージです
「KFCさんぽ」がいつでも遊べるコンテンツとして再登場
ゲーム内でウマ娘とおさんぽをして親愛度を上げることができる「ウマさんぽ」
前回のコラボレーション時には「KFCさんぽキャンペーン」と題し、ケンタッキーフライドチキンのネットオーダー注文で人気メニューを味わったり、私服で買い物を楽しんだりするおさんぽ演出を、育成ウマ娘として登場済みの全101キャラクターそれぞれで展開しました。
大きな反響を呼んだキャンペーンが、いつでも遊べるコンテンツとなった「ウマさんぽ」のおさんぽ先として「KFCさんぽ」も再登場！
毎日「KFCさんぽ」が楽しめるようになります。
合計300名に豪華オリジナルコラボレーショングッズをプレゼント
景品名：
・A賞「ジオラマアクリルスタンド」
・B賞「トレーディングカード 9種セット」
・C賞「コラボデザインKFCカード(500円分)」
当選人数：各100名
※「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」1セットのご購入につき1回の抽選参加となります
※抽選の景品の種類は選べません。景品デザインは変更になる可能性があります
※コラボパックはゲストでも購入できますが、シリアルコード送付、グッズ抽選はログイン購入のみ対象です
合計300名に豪華オリジナルコラボレーショングッズが当たるプレゼント企画も実施。
「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」を購入された方が、オリジナルコラボレーショングッズがあたる抽選に参加できます。
A賞「ジオラマアクリルスタンド」
ケンタッキーフライドチキンの店舗を背景にした、A賞の「ジオラマアクリルスタンド」
思い思いのケンタッキーフライドチキンメニューをそれぞれ手に持った8人のキャラクターが描かれた限定デザインが使用されています。
B賞「トレーディングカード 9種セット」
B賞の「トレーディングカード 9種セット」は、各種トレーディングカードをセットにしてお届け。
「ゴールドシップ」が、ケンタッキーフライドチキン創業者である「カーネル・サンダース」の姿に扮した「カーネル・ゴルシ」など、コラボレーション限定の装いになっています。
C賞「コラボデザインKFCカード(500円分)」
C賞の「コラボデザインKFCカード(500円分)」では、「サトノダイヤモンド」や「キタサンブラック」など、計8人がケンタッキーフライドチキンロゴ風に描かれた限定デザイン。
ケンタッキーフライドチキンを利用の際、実際に使用できます。
※「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」1セットの購入につき1回の抽選参加となります
※各種景品の仕様は、2024年の復刻となります
ケンタッキーフライドチキンファンはもちろん、『ウマ娘』ファンも待望の「KFCさんぽ」や特典付きパック、プレゼントキャンペーンを、思う存分楽しめるコラボ企画。
ケンタッキーフライドチキン「今日、ウマ娘とおさんぽしない？パック」は、2025年9月9日より販売開始です☆
