川崎OB稲本潤一が脇坂泰斗の“隠れたファインプレー”に注目！「なかなか気づかれないと思いますけど…」
現役時代はガンバ大阪や川崎フロンターレなどで活躍した元日本代表MFの稲本潤一氏が、TBS系列のサッカー専門番組「KICK OFF! J」に出演。古巣・川崎のMF脇坂泰斗について語った。
川崎は、８月31日に行なわれたJ１第28節でFC町田ゼルビアとホームで対戦。打ち合いを制し、５−３で勝利を飾った。
稲本氏は45＋４分のチーム２点目に注目。山本悠樹の浮き球のパスに反応したエリソンがヘディングシュートでネットを揺らす。この得点場面で、脇坂はラストパスが出るタイミングで、相手DFのエリソンへのチェックを遅らせる動きを披露。稲本氏は“隠れたファインプレー”と称える。
「なかなか気づかれないと思いますけど、ちょっと中に入っているんですよね。本来ならエリソン選手についていたディフェンダーが、少し動く。それでポジション取りが遅れてしまった。
そのちょっとの差で生まれた得点ですね。（相手DFが）前に強い選手なので、少し前に行ってしまったのがあって。脇坂選手のプレーがなければ、もしかしたら入っていないかもしれない」
この試合で２アシストをマークしている脇坂は、オフ・ザ・ボールの動きでも得点を演出したようだ。
